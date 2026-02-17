Pourquoi Cadillac F1 a dû utiliser des ’faux pneus’ en soufflerie pour son développement

Moins d’un an après avoir reçu l’approbation officielle pour rejoindre la grille, le projet Cadillac F1 est devenu réalité en piste, lors des essais de Barcelone puis de Bahreïn. Mais derrière ces étapes encourageantes se cache une réalité bien plus complexe.

Arrivant dans le championnat en pleine mutation avec les changements réglementaires les plus radicaux de l’histoire de la F1, la préparation de Cadillac a été conditionnée par des délais serrés, des inconnues techniques et des compromis de développement précoces.

"Il y a moins de 12 mois, nous n’avions même pas d’inscription, et encore moins de voiture, d’usines ou quoi que ce soit d’autre" a déclaré Lowdon. "Les progrès ont donc été immenses. Ce dont je suis vraiment heureux, c’est que nous avons respecté tous nos délais."

"Nous avons démarré la voiture début décembre, nous sommes passés sur le VTT (Virtual Test Track) à la mi-décembre pour les tests au banc d’essai complet, nous avons effectué le shakedown à Silverstone comme prévu, et nous étions à Barcelone pour le shakedown dans les temps."

"Nous avons vu avec d’autres équipes qu’il n’est pas facile de faire cela. Je suis donc vraiment, vraiment fier. Mais tout cela n’aurait aucun sens si nous ne sentions pas que nous suivions également une trajectoire ascendante en termes de performance."

"Et le travail de déverminage que nous avons effectué à Barcelone a été très utile. Maintenant, l’attention se porte réellement sur la compréhension de notre voiture et son exploitation. Nous avons parcouru plus de 1700 kilomètres en trois jours lors des premiers tests à Bahreïn."

"Et croyez-moi, en tant que nouvelle équipe, cela représente la plus grande partie de nos données, que nous n’avions littéralement jamais eues. Ce serait dérisoire pour une équipe existante, mais pour nous, c’est colossal. C’est donc un vrai progrès, et je suis très, très fier de toute l’équipe."

La marque de General Motors est devenue la 11e équipe du championnat cette année après que son inscription a été officiellement approuvée en mars 2025, mettant enfin un terme à un processus qui s’était éternisé depuis la première demande d’Andretti Global.

Pour cette raison, et parce que l’arrivée éventuelle de Cadillac était attendue depuis longtemps, la préparation a en réalité commencé avant mars. Cependant, l’écurie américaine a rencontré un obstacle de taille concernant l’utilisation des pneus Pirelli en soufflerie, comme l’explique le consultant en ingénierie de l’équipe, Pat Symonds.

"Nous avions des éléments contre nous" a confié Symonds. "Par exemple, nous avons pu commencer à examiner certains développements de la réglementation 2026 avant le début du mois de janvier 2025, mais nous en étions encore à deviner ce que seraient certaines de ces règles.

"Plus important encore, nous n’avions pas les pneus Pirelli pour tourner en soufflerie, nous avons donc fabriqué nos propres pneus" poursuit l’ingénieur, qui explique les raisons à cette aberration.

"Les autres équipes avaient déjà des contrats Pirelli en place, ce qui leur permettait d’avoir les pneus prêts à l’emploi dès le 1er janvier. Nous n’avons reçu les nôtres que vers la fin du mois, et lorsque nous les avons installés, ils avaient une forme différente de ce que nous avions imaginé."

"Cela a signifié que nous avons dû ré-optimiser de nombreuses pistes sur lesquelles nous travaillions. Certains pensent que nous avons commencé notre développement aérodynamique avant les autres ; je dirais plutôt que nous l’avons commencé après eux."