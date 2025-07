Sainz est heureux que ’rien ne se passe mal’ pour lui en Belgique

Carlos Sainz a terminé sixième et a inscrit les trois points qui l’accompagnent lors du Sprint du Grand Prix de Belgique. Le pensionnaire de l’équipe Williams F1 avait vu son week-end mal commencer avec un problème mécanique, mais il est ravi que tout se passe comme prévu depuis cela.

"Oui je suis content, c’est un week-end solide jusqu’ici, rien ne s’est mal passé hormis les EL1, la Qualification Sprint était solide hier, le Sprint était solide aujourd’hui" a déclaré le pilote espagnol.

Sainz était toutefois un peu frustré de ne pas avoir pu faire une seule attaque sur Esteban Ocon, qui a terminé cinquième, alors qu’il a passé une partie de la course derrière lui, avant de décrocher et d’assurer la sixième place.

"On était un peu plus rapides qu’Esteban pendant toute la course mais il volait dans les secteurs 1 et 3, avec une voiture qui avait peu d’appui et qui était impossible à dépasser. On va continuer à travailler dessus et voir si on peut les battre demain."