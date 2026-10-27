Red Bull recadre sèchement Hadjar, le Français appelé à se calmer après ses colères d’Austin

Isack Hadjar a une nouvelle fois laissé éclater sa frustration à plusieurs reprises à la radio lors du Grand Prix des États-Unis, Red Bull finissant par le recadrer sèchement en course. Cela a provoqué aussi les critiques de Ralf Schumacher. L’ancien pilote de Formule 1 estime que le Français doit apprendre à mieux maîtriser ses émotions, alors que plusieurs échanges tendus avec son équipe ont marqué le week-end d’Austin. Entre des reproches adressés à ses ingénieurs, un geste d’agacement envers Alex Albon et une discussion particulièrement ferme avec son muret des stands au moment de laisser passer Max Verstappen, le pilote Red Bull s’est retrouvé au centre de plusieurs épisodes révélateurs de sa nervosité.

Le Grand Prix des États-Unis n’a pas été de tout repos pour Isack Hadjar. Malgré une sixième place à l’arrivée, le Français a connu plusieurs moments de tension au volant de sa Red Bull RB22, laissant régulièrement transparaître son mécontentement dans ses communications radio.

Un épisode marquant s’est produit pendant la course, lorsque Red Bull a demandé à Hadjar de laisser passer son équipier Max Verstappen. La consigne devait permettre au Néerlandais de poursuivre sa course sans perdre de temps derrière l’autre monoplace de l’écurie.

Mais la première réaction de Hadjar n’a pas été celle attendue par le muret des stands.

"Je ne peux pas le laisser passer," a répondu le Français.

La réponse de son ingénieur a été immédiate et particulièrement autoritaire.

"Fais-le", lui a-t-on ordonné, avant d’insister : "C’est ce que tu vas faire."

Ce ton très brutal a mis un point final à un week-end ponctué de réactions très négatives du Français à la radio. Et ces réactions ont particulièrement retenu l’attention de Ralf Schumacher, qui estime que le jeune pilote doit apprendre à mieux canaliser ses émotions pour éviter que sa frustration ne prenne le dessus.

Intervenant sur Sky Deutschland, l’ancien pilote de Formule 1 n’a pas caché son appréciation pour Hadjar, tout en lui adressant un avertissement.

"J’aime bien Hadjar, mais il doit se calmer un peu," a déclaré Schumacher.

Les premières tensions étaient apparues dès les qualifications, au cours desquelles Hadjar avait exprimé à plusieurs reprises son mécontentement concernant le comportement de sa monoplace.

Le Français s’était montré particulièrement virulent dans ses échanges avec ses ingénieurs, critiquant les difficultés rencontrées au volant de sa Red Bull.

Conscient d’avoir dépassé certaines limites dans sa manière de communiquer, il avait toutefois reconnu son comportement après la séance.

"Je dois présenter mes excuses à l’équipe, parce que j’ai été très dur avec les ingénieurs," avait admis Hadjar samedi.

Cette prise de conscience n’a cependant pas suffi à faire disparaître la frustration du pilote pendant la course.

Le dimanche, outre l’ordre d’équipe mal respecté évoqué ci-dessus, Hadjar a de nouveau rencontré des difficultés techniques, notamment un problème affectant la délivrance de puissance de sa monoplace. Cet incident a alimenté son agacement, donnant lieu à de nouveaux échanges tendus à la radio avec son équipe.

Les communications radio n’ont pas été les seules manifestations de nervosité de Hadjar pendant le week-end américain. Le pilote Red Bull s’était également fait remarquer lors d’un incident en piste impliquant Alex Albon.

Après une gêne sur sa trajectoire, Hadjar avait donné un coup de volant en direction de la Williams du Thaïlandais, dans un geste manifestant son mécontentement. Cet épisode avait déjà attiré l’attention de la FIA sur le comportement du Français avant même les tensions survenues pendant la course. Il s’en était tiré avec un avertissement, la pénalité ayant été évitée parce que la situation n’était pas dangereuse.

À l’approche du Grand Prix de Mexico, Hadjar devra donc chercher à conserver son niveau d’exigence tout en évitant que ses frustrations ne prennent une place trop importante dans ses échanges avec son équipe.