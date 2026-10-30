Compétitifs ou non ? Alonso et Stroll ne sont pas d’accord sur l’état d’Aston Martin F1 !

Les pilotes Aston Martin F1 sont revenus sur la dernière manche disputée à Austin, ce jeudi en marge du Grand Prix du Mexique, et l’on a pu voir une chose rare en Formule 1 : deux équipiers qui donnent ouvertement une version différente de la même course. L’équipe a signé une 15e et une 16e places, vues comme décevantes par l’un et comme encourageantes par l’autre avant la 19e course de la saison.

Fernando Alonso est du côté optimiste de la chose, et il pense que le GP des USA était positif pour l’équipe, bien qu’il ait pris le départ en 12e place et perdu quatre positions au fil de la course. Fait assez rare pour être noté, il se montre même encourageant avec le motoriste de son équipe.

"C’était bien, on a fait des changements sur les réglages, le tracé était bon pour nous, et de la part de Honda, il y a eu une meilleure compréhension sur le déploiement de l’énergie. Le tout a permis d’être plus compétitifs à Austin et on va essayer de faire pareil à Mexico" a noté Alonso.

"Je pense que viser les points est un peu trop optimiste, si l’on regarde comment se passe la saison. Mais je suis un peu plus optimiste que pour les dernières courses grâce à cette compréhension récente de la voiture."

"Mais ce sera un défi, le Mexique offre un gros défi sur le plan de la température, du refroidissement, donc il faudra commencer du bon pied demain en essais libres et progresser à partir de là."

Lance Stroll n’a pas vu le verre aussi plein, et il pense quant à lui que ces résultats étaient particulièrement décevants. Le Canadien s’attend d’ailleurs à de nouvelles difficultés au Mexique, où il vient de fêter son anniversaire ce mercredi.

"J’ai eu un bon dîner hier soir" a déclaré le pilote canadien, qui a eu 28 ans.

"Ce sera un week-end difficile, en altitude, on sait que notre voiture va présenter des défis donc on va essayer de faire un week-end aussi bon que possible."

"Nous n’étions pas compétitifs, on a fini 15e, mais on était plus compétitifs que lors des courses précédentes. Les dégâts venaient des bosses sur la piste et de la nature rude de la piste, mais ça devrait aller ce week-end."

Et quel espoir a-t-il concrètement ? Stroll ironise. "Ce sera difficile de viser les points avec notre moteur, donc juste une bonne course, du fun et être à l’arrivée."