Alonso : ’Je ne pense pas qu’on ait besoin’ de Christian Horner

Fernando Alonso est convaincu que les deux courses qu’il reste à disputer cette saison ne seront pas des exemples de performance pour son équipe. Le pilote Aston Martin F1 est convaincu que les deux courses seront plutôt un jubilée pour la saison 2025 qu’une véritable chance de scorer.

La saison a été très longue, et le Grand Prix du Qatar promet de passer vite puisque c’est un week-end de Sprint. Le double champion du monde explique son état d’esprit avant ces deux dernières manches.

"Ce sont deux Grands Prix de célébration, c’est ainsi que je le vois" a déclaré Alonso. "Au Qatar, avec le Sprint, nous n’avons pas beaucoup de temps et nous ne pouvons pas dormir car nous n’avons qu’une seule séance d’essais libres et nous passons déjà aux qualifications."

"Et puis Abu Dhabi, qui est généralement un adieu pour tout le monde et un peu de repos. Je considère donc ces deux courses comme des courses de célébration, d’autant plus que nous ne piloterons plus cette voiture, donc cela doit être une célébration pour cette raison."

L’Espagnol est donc pessimiste pour les prochaines courses, d’autant plus qu’il reste sur une série de trois Grands Prix sans marquer le moindre point, et il s’inquiète du rythme de l’AMR25 depuis plusieurs courses.

"Nous devons être réalistes et savoir que nous avons disputé cinq ou six courses sans marquer de points ou en marquant par hasard. Je pense que Singapour est la dernière fois où nous avons pris des points de manière méritée, donc venir au Qatar et espérer terminer dans les six ou sept premiers est totalement illogique."

"Nous y allons donc avec l’espoir et le travail d’essayer de bien faire, car nous n’arrêterons jamais d’essayer. Mais il reste deux courses pour clôturer cette année 2025, qui est une année très compliquée, et nous allons essayer de faire de notre mieux, mais logiquement, nous pensons déjà à 2026."

Interrogé sur la possible venue de Christian Horner dans l’organigramme d’Aston Martin, où Adrian Newey a pris du galon, Alonso est sceptique quant au besoin d’un tel renfort : "Je ne sais pas. Je ne pense pas que ce soit une question qui me concerne pour le moment. Je pense qu’Adrian assume désormais ce rôle."

"Andy assume également différentes responsabilités, il est très compétent et capable de faire du bon travail. Lawrence est un excellent leader, déterminé et toujours pleinement engagé. Je ne pense pas que nous ayons besoin de plus de personnes dans l’équipe de direction, mais ce n’est évidemment pas à moi de décider."

"Je pense que la présence d’Adrian dans l’équipe attire les talents. C’est certain. Tout le monde aimera travailler avec Adrian Newey et apprendre de lui, et tout ce genre de choses.« En tant que directeur de l’équipe, je suis sûr que nous aurons encore plus de personnes qui rêveront de rejoindre l’équipe, ce qui est une bonne nouvelle pour nous."

Interrogé sur la montée en grade de Newey au sein d’Aston Martin, Alonso est favorable à cette idée et salue le fait qu’Andy Cowell garde un rôle important. Il n’oublie pas de saluer aussi son patron, Lawrence Stroll.

"C’est une bonne nouvelle, il gérait le développement technique de la voiture, mais aussi l’équipe et s’occupait des domaines que nous devions renforcer. En interne, il s’occupait donc d’une grande partie de la gestion, tandis qu’Andy s’occupait principalement de la gestion du moteur et de son intégration au châssis.

"C’était donc peut-être une étape logique et normale. Ainsi, en 2026, nous aurons les deux meilleures personnes, l’une s’occupant du châssis et l’autre de l’intégration du moteur. Avec Lawrence, nous avons un leader très fort. Entre eux trois, nous sommes entre de bonnes mains."

Et l’Espagnol d’être dithyrambique sur l’approche et l’éthique de travail de Newey : "Avec Adrian, il n’y a qu’un seul style, celui de la performance ; il n’y a pas d’autre travail. Il n’y a que la recherche illimitée de la performance et de la perfection."

"C’est un grand compétiteur, un grand leader, donc toute l’équipe, et ce n’est pas que nous ne soyons pas dans la direction de la performance actuellement, cela va devenir encore plus extrême. Nous ne devons pas oublier que cette équipe est encore très récente."

"Elle s’est développée rapidement au cours des deux ou trois dernières années, donc beaucoup de nos employés sont nouveaux dans ce sport, et ces jeunes gens énergiques ont besoin des conseils d’Adrian et de ces grands leaders pour leur apprendre comment réussir en Formule 1. Nous avons deux des personnes les plus brillantes que ce sport ait jamais connues, Andy Cowell et Adrian Newey."