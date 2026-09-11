Hadjar : Mekies fait le point sur la récupération du Français, à quand son retour ?

Isack Hadjar devra encore patienter avant de retrouver la grille de départ en Formule 1. Victime d’une blessure au poignet alors qu’il pratiquait la boxe à l’entraînement à l’approche de la fin de la trêve estivale, le Français manque un troisième week-end de course consécutif à Madrid. Chez Red Bull, Laurent Mekies privilégie toujours un retour à 100% de ses capacités, tandis que Liam Lawson poursuit son intérim au sein de l’écurie et affiche des performances convaincantes depuis qu’il a été rappelé en remplacement de son compatriote.

Hadjar s’était blessé au poignet lors d’une séance de boxe alors que la trêve estivale touchait à sa fin. Dans les jours précédant le Grand Prix des Pays-Bas, Red Bull avait annoncé que le Français serait contraint de manquer le rendez-vous de Zandvoort.

Son absence ne s’est toutefois pas limitée au circuit néerlandais. Hadjar a également été forfait à Monza et ne sera une nouvelle fois pas présent au volant ce week-end à Madrid, ce qui porte à trois le nombre de Grands Prix consécutifs manqués par le pilote français.

Hadjar est cependant bien présent dans le paddock, contrairement à Monza, mais Red Bull lui interdit toujours de parler aux médias. Hadjar porte toujours un attelle à son poignet, qui recouvre une bonne partie de son avant-bras gauche.

Durant cette période, Liam Lawson a été appelé en renfort depuis Racing Bulls. Son départ a entraîné le retour de Yuki Tsunoda avec Racing Bulls afin de prendre la place laissée vacante par le Néo-Zélandais.

Laurent Mekies, directeur de Red Bull, explique aujourd’hui que la décision de maintenir Hadjar à l’écart de la compétition n’a pas été particulièrement difficile à prendre, le principal critère étant l’état physique du Français. Cela suggère aussi que le rétablissement du Français est encore un peu éloigné de sa fin, malheureusement.

"C’était une décision facile. Il ne se sent toujours pas à 100%, et c’est le seul critère que nous utilisons : est-ce que tu es à 100% ?"

Cette condition a notamment conduit Red Bull à ne pas prendre de risque supplémentaire sur le nouveau circuit madrilène. L’écurie souhaite avant tout éviter qu’un retour prématuré ne compromette la récupération complète de son pilote.

"Ce n’était pas une décision facile pour lui par contre, parce qu’il aurait aimé découvrir le Madring, bien sûr. Nous avons toujours dit que nous donnerions la priorité à son retour lorsqu’il le sentira à 100%. Il ne sert à rien de le lancer sur un circuit comme celui-ci alors qu’il ne se sent pas bien, avec le risque de retarder potentiellement son rétablissement complet."

L’équipe dispose désormais de davantage de temps avant le prochain Grand Prix, à Bakou, et Mekies se montre rassurant quant à l’évolution de la blessure.

"C’est donc l’évaluation que nous avons faite. Nous avons un peu plus de temps avant Bakou et, honnêtement, il n’y a rien qui cloche dans sa récupération. Sa récupération se déroule comme prévu. Certaines de ces choses prennent du temps, et nous allons prendre le temps nécessaire pour l’évaluer avant Bakou et le faire travailler sur le simulateur."

En attendant le retour de Hadjar, possiblement à Bakou donc, Lawson poursuit donc sa mission avec Red Bull. Le Néo-Zélandais connaît bien l’écurie, même si son précédent passage dans l’équipe avait été particulièrement bref. En 2025, Lawson n’avait disputé que deux Grands Prix avec Red Bull avant d’être rétrogradé chez Racing Bulls. Il avait alors été remplacé par Tsunoda.

Cette fois, son intérim s’est prolongé davantage et ses résultats sont également bien plus solides. Son niveau de performance s’est montré sensiblement meilleur que lors de son premier passage et son rythme apparaît relativement proche de celui affiché par Hadjar durant la première moitié de la saison.

Mekies estime ainsi que Lawson remplit correctement sa mission depuis qu’il a été rappelé.

"Liam fait du bon travail. À Zandvoort, il a marqué tous les points qu’il pouvait avec une septième place."

"À Monza, le rythme de course que nous avons évalué était en réalité plutôt bon. Il avait un rythme qui lui aurait permis de terminer sixième ou septième, certainement septième, mais il a eu un contact avec l’aileron avant, ce qui a entraîné un arrêt supplémentaire aux stands. C’est comme ça."

"Jusqu’à présent, je pense qu’il fait du bon travail. Ce n’est jamais facile de changer de voiture, alors voyons ce que donnera ce week-end."