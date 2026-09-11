Alonso et Sainz fiers d’avoir contribué à faire exploser la F1 en Espagne

Fernando Alonso mesure mieux que quiconque le chemin parcouru par la Formule 1 en Espagne. Lorsqu’il a débuté en 2001, sa famille devait suivre ses courses sur la chaîne allemande RTL, faute de retransmission en Espagne. Vingt-cinq ans plus tard, le pays accueille deux Grands Prix, Madrid rejoint Barcelone au calendrier et Carlos Sainz s’apprête à disputer son véritable Grand Prix à domicile, dans une ville où il a grandi. Pour les deux Espagnols, ce week-end du Madring dépasse donc largement le simple cadre sportif.

Interrogé sur la passion désormais suscitée par la Formule 1 dans son pays, Fernando Alonso estime que son héritage dépasse largement ses deux titres mondiaux et ses victoires.

"Je me sens honoré. Évidemment, comme vous l’avez dit, lors de ma première année, mes débuts en 2001, ma famille regardait mes courses sur RTL, en allemand, parce qu’elles n’étaient pas diffusées en Espagne. Cela vous montre à quel point la Formule 1 était peu importante il y a 20 ans et à quel point les choses ont changé, ainsi que la passion de nombreux pilotes en Espagne pour faire partie de la Formule 1."

Pour le pilote Aston Martin, cette évolution ne concerne d’ailleurs pas uniquement les pilotes. L’influence espagnole s’est progressivement étendue à l’ensemble du paddock.

"Et pas seulement derrière le volant. Je pense qu’il y a peut-être 5, 7 ou 10 % des mécaniciens et des ingénieurs en Formule 1 qui sont désormais espagnols. C’est donc probablement une autre chose que nous avons changée en Espagne : l’envie de faire partie de la Formule 1 dans différents rôles."

Cette transformation constitue aujourd’hui l’un des principaux motifs de fierté d’Alonso.

"Oui, c’est l’une des choses dont je suis le plus fier. Gagner des courses ou des championnats, si vous avez la voiture et que vous êtes au bon endroit au bon moment, les 20 pilotes présents ici peuvent avoir cette opportunité. J’ai eu beaucoup de chance de vivre cela."

Mais le double champion du monde considère que sa plus grande contribution se situe ailleurs que dans son palmarès.

"Mais je pense que le plus grand héritage de ma carrière est le changement en Espagne, pour la Formule 1, et tout ce qui va du karting aux monoplaces, avec différentes équipes espagnoles qui courent en monoplace, et même, dans une certaine mesure, en rallye et dans d’autres catégories. Il y a aussi mon musée en Espagne et toutes les visites que nous y recevons. Je ne sais pas, il y a beaucoup de choses en dehors de la voiture qui me rendent peut-être plus fier de ma carrière que les résultats eux-mêmes."

Sainz : "Je veux être comme Fernando"

Carlos Sainz appartient directement à cette génération qui a grandi avec Alonso comme modèle. Le pilote Williams se souvient parfaitement de l’influence de son aîné lorsqu’il n’était encore qu’un enfant.

"Quand j’avais, je crois, 10 ans, je me souviens avoir dit à mon père : ’Je veux être comme Fernando Alonso un jour’. Donc, clairement, il a été le principal facteur et le principal moteur pour avoir aujourd’hui un deuxième pilote espagnol en Formule 1, mais aussi pour le développement du sport automobile et de la Formule 1 en Espagne."

Le Grand Prix de Madrid revêt toutefois une dimension encore plus personnelle pour Sainz. Le tracé se trouve au cœur d’une ville dans laquelle il a grandi et où il a construit ses premières ambitions de pilote.

"Pour moi, avoir un Grand Prix à Madrid... Je disais à Gabi [Bortoleto] et à Valtteri [Bottas] juste avant que c’est la maison où j’ai grandi. Je me réveillais ici, j’allais sur mon circuit de karting, j’allais m’entraîner et je revenais."

"C’est la maison où, quand j’avais 10 ans, je me réveillais à 4 heures du matin, je frappais à la porte de mon père pour lui dire : ’C’est l’heure du Grand Prix d’Australie, il faut regarder’."

"Ce gamin de 10 ans, qui adorait déjà la Formule 1, n’aurait certainement jamais imaginé qu’il deviendrait un jour pilote de Formule 1 et qu’un Grand Prix viendrait à Madrid et qu’il y piloterait. C’est pour cela que c’est si spécial et si émouvant."

Deux Grands Prix en péninsule Ibérique

L’arrivée de Madrid ne constitue pas le seul rendez-vous "à domicile" de Sainz. Après Barcelone, puis Madrid cette année, le pilote disposera également de deux courses ibériques consécutives lorsque Portimão fera son retour au calendrier l’an prochain.

Dans un contexte où certains observateurs regrettent que la Formule 1 s’éloigne progressivement de l’Europe, Sainz se réjouit de voir la péninsule ibérique conserver une place importante.

"Je pense que ce sera très intéressant et que cela montre que tout le monde accorde également de la valeur à l’Europe et continue de faire confiance à l’Europe comme événement."

"Et je pense que la péninsule ibérique, comme vous l’appelez, avec le climat que nous avons ici et les infrastructures dont nous disposons, constitue un cadre idéal pour la Formule 1."

Mais Sainz considère que les circuits européens doivent eux aussi évoluer dans leur manière de présenter les Grands Prix afin de rivaliser avec les nouveaux rendez-vous internationaux.

"Je pense que les circuits de F1 ici en Europe doivent également faire un pas en avant pour promouvoir l’événement et le rendre aussi attrayant et compétitif que ceux organisés aux États-Unis et en Amérique latine."

Madrid entend justement s’inspirer de ces nouveaux standards.

"Et c’est quelque chose que Madrid a pris très à cœur. Ils veulent apporter cette culture qu’on a pu voir au Mexique, les ambiances du Mexique et de Miami, dont nous profitons tous lorsque le Grand Prix a lieu. Ils veulent apporter cela pour la première fois sur un circuit européen."

"C’est pour cela que vous verrez autant de stands de jambon, autant de stands de tapas dans le paddock. Nous voulons nous assurer qu’il y ait beaucoup de concerts autour du Grand Prix aussi."

"Nous voulons nous assurer que les quatre jours constituent un événement à part entière et que les gens puissent profiter du Grand Prix et de tout le week-end, pas seulement de la course."

Madrid veut créer son propre rendez-vous

Pour Sainz, difficile toutefois de résumer la personnalité de Madrid à ce que propose le nouveau circuit. La capitale espagnole possède notamment une vie nocturne qui n’a pas encore trouvé sa place au cœur du tracé.

"Je ne sais pas, parce qu’il n’y a pas vraiment de vie nocturne sur le circuit, et je peux vous dire que la vie nocturne à Madrid est animée."

"Mais oui, à part cela, je dirais simplement l’atmosphère générale. Je pense que tous ceux qui vont découvrir Madrid pour la première fois ce week-end doivent être indulgents avec moi, parce que c’est un Madrid avec énormément de monde."

La capitale espagnole connaît en effet une affluence exceptionnelle à l’occasion de cette première édition.

"Je ne pense pas que Madrid ait déjà accueilli autant de personnes dans la ville que cette semaine. La circulation sera peut-être un peu plus compliquée que d’habitude et tout le reste."

"Mais je veux dire, c’est une ville formidable. Je l’ai toujours recommandée à tous ceux qui veulent visiter une capitale européenne peut-être moins connue : venez la découvrir. La ville s’est énormément développée ces dernières années."

Et selon lui, Madrid a déjà démontré sa capacité à organiser de grands événements.

"Chaque fois que nous avons l’occasion d’organiser un grand événement, j’ai le sentiment que la ville fait du très bon travail pour le mettre en place."

"Et oui, ne vous méprenez pas, nous pouvons certainement faire beaucoup mieux et cette année, nous allons apprendre beaucoup de choses sur la manière de mieux organiser une course de Formule 1."

"C’est arrivé à Miami, à Las Vegas, au Mexique. Les premières fois sont toujours difficiles."

Avec une pointe d’humour, Sainz a même déjà identifié un axe d’amélioration très concret.

"Je vais m’assurer que cette salle ait une meilleure climatisation l’année prochaine, vous pouvez en être certain."

"Mais pour toutes ces choses, Madrid sera extrêmement ouvert d’esprit et nous nous assurerons de livrer un Grand Prix qui deviendra un classique de la Formule 1 et qui vous donnera, à vous tous, envie de revenir chaque année dans cette ville."

Sur le plan sportif, Sainz ne pourra toutefois pas compter sur une Williams particulièrement compétitive pour cette première édition à domicile. Malgré la présence attendue de milliers de supporters espagnols, il refuse de leur promettre un résultat précis.

"Je peux seulement leur promettre que je donnerai le meilleur de moi-même. Quel que soit le résultat que cela m’apportera, ou que cela nous apportera, je serai à fond et j’essaierai de faire de mon mieux pour qu’ils puissent s’amuser."

"Et si ce n’est pas le cas, j’espère simplement que la ville et l’événement se dérouleront bien, que les personnes qui viennent sur le circuit s’amuseront, profiteront du circuit, profiteront de l’événement autour de celui-ci et de tous les événements organisés dans la ville, et que grâce à cela, elles pourront simplement profiter du week-end."

Enfin, le Madrilène sait que son Grand Prix à domicile lui demandera un investissement personnel supplémentaire. Sa famille et ses amis seront présents en nombre, tout comme ses supporters.

"À part cela, vous avez ma promesse que je consacrerai davantage de temps à tous les fans, à toute ma famille qui vient, à tous mes amis qui viennent, pour leur accorder un peu plus de temps, ce qui sera relativement épuisant pour moi."

"En même temps, cela me donnera certainement beaucoup d’énergie positive."