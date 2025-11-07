Hadjar juge son vendredi ’plutôt bon’ mais se prépare à ’repartir de zéro’

Isack Hadjar a atteint la SQ3 et il s’élancera neuvième du Sprint du Grand Prix du Brésil ce samedi. Le pilote Racing Bulls est satisfait de sa performance, car il a mis à profit le bon rythme de sa VCARB 02 dès le début de la journée.

Mais il admet une certaine frustration car il a choisi de ne faire qu’un tour en espérant bénéficier d’une piste qui s’améliorait, ce qui n’a pas fonctionné face aux pilotes qui en ont fait deux.

"Ca a été plutôt bon, on a bien géré la SQ1 et la SQ2. En SQ3, on a regardé le premier tour depuis le garage, et je suis surpris qu’ils aient amélioré sur le deuxième tour. Je voyais que ça avait l’air compliqué, je pensais que si je faisais le même tour qu’en SQ2 ça irait, mais j’avais un peu plus de mal sur les tendres" a déclaré Hadjar à Canal+.

Le Français admet que la météo pourrait totalement rebattre les cartes : "Il va falloir repartir de zéro complètement. Ce qu’on a fait aujourd’hui c’est bien, mais il va falloir analyser ce qui s’est passé l’année dernière. Je vais donner le maximum."

Liam Lawson a échoué en SQ1 après avoir échoué à effectuer un deuxième tour. Le Néo-Zélandais explique pourquoi il n’a pas réussi à franchir la ligne assez vite.

"On n’a pas fait de deuxième tour. Le premier était correct, la voiture était rapide aujourd’hui, mais on est sortis pour le deuxième, on a ralenti à la sortie des stands et on a raté le timing, donc on n’a pas fait de deuxième tour" a déclaré Lawson.

"Je ne pense pas qu’on soit sortis trop tard, juste que certains pilotes laissent beaucoup d’espace, et il y a des voitures sur un tour de refroidissement qui peuvent coûter du temps. C’est un peu frustrant."