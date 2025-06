Hadjar est ’prêt à monter dans une F1 plus rapide’ selon Mekies

Isack Hadjar est capable de gérer une promotion au sein de l’équipe senior de Red Bull.

C’est l’avis de Laurent Mekies, le patron de l’équipe Racing Bulls, après que le jeune rookie de 20 ans, Hadjar, a avoué à Montréal qu’il n’était « pas prêt » à être le coéquipier de Max Verstappen.

Hadjar a été le rookie le plus remarquable de la saison 2025 jusqu’à présent, y compris selon ses rivaux, ce qui suscite des spéculations selon lesquelles Red Bull pourrait se séparer de Yuki Tsunoda le plus tôt possible.

"Il réalise une saison extraordinaire," a déclaré Mekies à Montréal.

"Peut-être que seul Helmut Marko s’attendait à tout cela."

Cependant, le patron de Mekies, Peter Bayer, PDG de Racing Bulls, a plaisanté cette semaine en disant qu’il « menotterait » Hadjar à l’équipe junior afin qu’il puisse acquérir plus d’expérience avant d’être confronté à Verstappen. D’autres ont appelé Red Bull à ne pas griller son nouveau talent trop tôt face au quadruple champion du monde.

"Il est dans une phase de croissance très importante actuellement," a admis Mekies. "Mais un pilote est toujours prêt à monter dans une F1 plus rapide. Il l’a dit lui-même jeudi, il est curieux."

Si Hadjar obtient une promotion anticipée, il ne fait aucun doute qu’Arvid Lindblad sera le prochain candidat à un baquet chez Racing Bulls. La FIA a validé cette semaine la demande de Red Bull pour une super licence anticipée pour le pilote britannico-suédois, alors qu’il n’a que 17 ans.

"Arvid acquiert de l’expérience en Formule 2 mais il doit encore progresser. Nous l’évaluerons dès que l’occasion se présentera."

Des essais libres 1 devraient être au programme pour lui à l’été et en fin de saison.