Hadjar est le ’rookie de l’année’ pour l’instant en Formule 1

Isack Hadjar a impressionné le monde de la Formule 1 mais pas seulement ses patrons, les médias ou les fans.

Ses collègues mais néanmoins rivaux pilotes de F1 ont été élogieux à son égard à Montréal, au Grand Prix du Canada.

Lorsqu’on leur a demandé quel était pour eux "le rookie de l’année" pour l’instant, c’est le nom du Français qui s’est imposé rapidement.

"Je trouve Hadjar assez impressionnant. Il a été très performant en qualifications. Je le soutiens donc, car il a été au top et a bien performé," dit Kimi Antonelli, lui-même un rookie qui a bien démarré chez Mercedes F1.

"Honnêtement, je suis d’accord avec Kimi," poursuit Liam Lawson, l’équipier d’Hadjar chez Racing Bulls.

"C’est moi qui l’affronte et j’ai pu tout voir. Il a fait du très, très bon travail cette année, surtout en qualifications. Il a été très, très performant lors des deux derniers triplés de courses."

Plus expérimenté, Nico Hülkenberg classe aussi Hadjar devant les autres.

"Oui, je suis d’accord. Isack a réalisé une très bonne saison jusqu’à présent. La voiture est performante aussi, ce qui aide toujours."

"Mais pour être honnête, si je les regarde tous, ils font tous du bon travail, quelle que soit leur position sur la grille."

"Si je repense à ma première année en F1 difficile, quand je les regarde, je les trouve tous plutôt bons."

Voilà une remarque qui a fait rebondir les journalistes : avec le recul et la comparaison avec aujourd’hui, qu’est-ce qui, selon lui, serait plus facile pour un pilote débutant en F1 en 2025, et qu’est-ce qui serait plus difficile pour un nouveau pilote ?

"Bonne question. Du côté de la voiture, du côté technique, à l’époque, c’était beaucoup plus ouvert. On avait beaucoup plus d’options de réglages, même les rapports de boîte, la répartition du poids. Il y avait plus de choses à explorer, à comprendre et à appréhender. Il y avait peut-être un autre niveau de complexité à l’époque."

"Aujourd’hui, la F1 a beaucoup évolué. C’est une scène beaucoup plus vaste. Il y a plus d’attention, plus de contrôles. Je pense donc que de ce côté-là, c’est plus difficile aujourd’hui, compte tenu de l’évolution du sport. C’était un peu plus petit et plus décontracté à l’époque, pas aussi international, disons."

Les voitures sont-elles plus difficiles à piloter aujourd’hui qu’en 2010 ? Sont-elles plus nerveuses ?

"Je ne suis pas sûr, pour être honnête. Parfois, je pense que oui, d’autres fois absolument pas. Ces voitures sont très rapides. Il y a beaucoup d’appui. Parfois, on se sent très en sécurité. Si on regarde beaucoup de courses, on n’a plus beaucoup d’incidents aujourd’hui, pas beaucoup de drapeaux jaunes. Ou s’il y a un incident, c’est généralement grave, car ces voitures cassent en deux et ça se termine généralement mal. En 2010, c’était différent d’une certaine manière. C’est difficile à expliquer."