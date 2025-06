Horner : ’l’erreur de jugement’ de Verstappen s’est vue chez ’tous les grands champions’

Christian Horner est revenu sur les raisons pour lesquelles Red Bull a demandé à Max Verstappen de laisser repasser George Russell en Espagne, ce qui a causé son accès de colère ayant eu pour conséquence l’accrochage volontaire qu’il a provoqué avec le pilote Mercedes F1.

"Nous avons un processus" détaille Horner. "Le problème est que vous n’avez qu’un tour pour prendre cette décision, conformément au règlement. Les photos ont montré que, essieu contre essieu, George était en tête. George était à la radio en train de faire beaucoup de bruit pour dire ’il faut qu’il rende ça, il faut qu’il rende ça’."

Horner admet que Red Bull craignait une pénalité si Verstappen ne laissait pas Russell repasser, arguant que le Néerlandais avait été pénalisé à Djeddah. Or, en Arabie saoudite, c’est pour avoir coupé une chicane qu’il a été pénalisé, et pour avoir volontairement raté le virage pour ressortir devant.

"C’était tellement marginal. Évidemment, la question est de savoir s’il contrôlait bien la voiture. George aurait répondu par l’affirmative, mais comme l’a montré la douloureuse expérience de Djeddah, tout dépendait de la position de l’essieu avant."

Red Bull a quand même essayé d’avoir des conseils de la part des commissaires, en vain : "Les commissaires avaient été saisis de l’affaire. Nous avions demandé à la direction de course de nous faire part de leurs commentaires, mais rien n’a été fait."

"Vous essayez donc d’anticiper ce que pensent les trois commissaires et le directeur de la course. A ce moment-là, nous nous sommes dit que pour deux points, nous devions concéder cette place. C’est donc la décision que nous avons prise et c’est vraiment, vraiment marginal."

Le Britannique confirme une nouvelle fois que Verstappen a présenté ses excuses à l’équipe : "Max s’est excusé auprès de l’équipe. Il sait que la pénalité qui en a découlé était sévère et qu’on apprend toujours dans la vie et que des leçons seront certainement tirées de cette course."

Horner admet que Verstappen est parfois capable de réagir brutalement sous le coup de l’émotion, et il pense que c’est la manière de faire de son pilote. Il le compare aux coups de sang d’Ayrton Senna, qui avait sorti Alain Prost volontairement, ou Michael Schumacher, qui a fait la même manœuvre sur Damon Hill et Jacques Villeneuve.

"C’est un pilote qui conduit avec beaucoup d’émotion et c’est en partie ce qui lui donne son brio, l’émotion avec laquelle il conduit. Il est à cœur ouvert et il arrive que l’on fasse des erreurs de jugement, comme l’ont fait tous les grands, que ce soit Senna ou Schumacher, ou tous les grands champions au fil des ans."

Pourtant, il existe bien des contre-exemples de multiples champions du monde qui, contrairement à Senna, Schumacher ou Verstappen, ne sont jamais allés percuter volontairement leur rival.

Et surtout, le problème de Verstappen est la répétition de ses attaques volontaires allant de tentatives d’attaques ou de défenses coûte que coûte, comme il le fait depuis 2019, à des manœuvres cherchant l’accident, comme avec Lewis Hamilton en 2021 à Djeddah, ou avec Lando Norris en Autriche et au Mexique en 2024.