Mercedes F1 raconte la ’remise à plat’ qui a relancé Antonelli en 2025

Mercedes F1 a une vision précise du moment où Andrea Kimi Antonelli a trouvé la recette du succès l’an dernier, même s’il a fallu attendre début 2026 pour que l’actuel leader du championnat trouve la voie de la victoire en Formule 1. Bradley Lord, le directeur adjoint de l’équipe, a raconté l’évolution du jeune pilote au fil de la saison dernière, et sa réaction aux difficultés rencontrées.

Racontant le redressement d’Antonelli après ce qui était un passage à vide important durant sa première saison, le Britannique a expliqué comment une perte de confiance a été évitée, et comment le team a permis au jeune pilote d’éviter d’entrer dans une spirale.

"Je pense qu’il a trouvé la méthode qui fonctionnait pour lui afin de tirer le meilleur parti de l’équipe, de comprendre l’effort nécessaire avant le week-end pour arriver préparé, car le temps en piste est une ressource tellement rare et précieuse" a déclaré Lord.

"Particulièrement dans un calendrier où l’on voit de plus en plus de courses Sprint, et où l’on n’a donc qu’une seule séance d’essais libres avant de plonger directement dans une séance chronométrée et compétitive en tant que telle, plutôt que dans une séance d’essais libres."

"Ce fut donc une remise à plat vraiment utile vers l’époque de Bakou pour qu’il redouble vraiment d’efforts avec Bono [l’ingénieur de course Pete Bonnington], avec le reste de l’équipe autour de lui, avec la régularité des visites dans le simulateur et l’intensité et la profondeur du travail effectué là-bas, pour qu’il voie l’opportunité qu’il avait à saisir, et il l’a saisie à deux mains."

Mercedes a constaté une progression impressionnante des performances d’Antonelli, mais Lord dément que l’équipe soit tombée des nues face aux succès du jeune Italien.

"On m’a demandé plusieurs fois si nous sommes surpris par ses performances. Je suppose que la réponse est non et oui, dans le sens où nous avons signé Kimi et pris la décision de le faire venir dans l’équipe parce que nous croyions en son potentiel."

"Mais je pense qu’il est aussi incontestable que de voir un pilote, dès sa deuxième saison en Formule 1, performer avec autant de régularité et avec une maturité si calme est incroyablement impressionnant."

"Il semble que, à travers cette première saison difficile, cela s’est déroulé en trois phases, n’est-ce pas ? Un début solide, un milieu difficile, puis comprendre ce qu’il devait corriger pour sortir de ce passage à vide et faire de solides courses à la fin de l’année."

"C’est presque comme s’il avait réussi à faire l’apprentissage de plusieurs saisons en une seule, puis que tout s’était consolidé pendant l’hiver, et je suis sûr qu’il y a aussi, dans une certaine mesure, le facteur de remise à zéro lié aux nouvelles réglementations."

"Cela signifie que chaque pilote se trouve sur une courbe d’apprentissage très raide avec de nouvelles voitures et de nouveaux groupes motopropulseurs. Cela semble avoir entraîné, sur l’ensemble du plateau je pense, presque un rééquilibrage entre les nouveaux pilotes dans le sport et les plus anciens au sein des équipes, là où l’on peut voir ces duos."

"Kimi a évidemment fait et continue de faire un travail incroyable, et l’on peut voir sa confiance et son assurance grandir de week-end en week-end, sans pour autant qu’il s’emballe."

"Il garde les pieds très sur terre, maintenus très fermement sur terre par sa famille et au sein de l’équipe également. Mais on peut voir cette confiance en soi grandir, et c’est vraiment, vraiment impressionnant."

Mercedes a fait attention à ne pas lancer son jeune pilote dans une dynamique négative, y compris quand il a subi des difficultés : "Nous avons été très prudents et très judicieux dans la façon dont nous avons essayé d’accompagner l’arrivée de Kimi en Formule 1."

"C’est un pas de géant pour n’importe quel pilote, particulièrement avec les attentes qui accompagnent le fait de piloter pour Mercedes, l’aider à ne pas être surmené et surchargé par les engagements marketing ou le travail de relations publiques sur la piste et lors d’autres événements, mais gérer cela de la manière la plus fluide possible. »

"Nous disons souvent aux pilotes ’écoutez, nous ne pouvons pas vous rendre plus rapides avec ces choses-là, mais si nous nous y prenons mal, nous pouvons définitivement vous ralentir’."

"Il s’agissait donc de s’assurer que nous n’avons rien fait qui puisse potentiellement le ralentir, de l’aider à comprendre comment aborder ces choses qui peuvent être déconcentrantes de la manière la plus fluide possible."

"Mais toujours, chaque personne dans l’équipe, qu’elle soit dans l’équipe communication, marketing, commerciale ou ingénierie, la priorité est la performance, et la priorité est le temps au tour, et cela passe toujours en premier. Maintenant, la Formule 1, c’est quelque chose de plus large que le simple fait de s’occuper de l’ingénierie."

"C’est un luxe que vous avez dans les formules de promotion, mais la Formule 1 apporte d’autres exigences. Notre travail est de l’aider à équilibrer cela. Il convient de dire aussi que non seulement il fixe des normes très élevées pour lui-même, mais son père et sa famille attendent aussi le meilleur de Kimi."

"Évidemment, il y a une relation formidable avec Bono et avec l’équipe, l’équipe technique autour de Bono qui a été vraiment, vraiment importante pour la croissance et le développement de Kimi, et simplement pour la construction de ce lien de confiance."

Mais, bien qu’Antonelli ait incontestablement franchi une étape dans son développement personnel, le rôle du changement de réglementation dans ces progrès peut être questionné. Mais Lord ne veut pas prendre ce paramètre en compte.

"Je ne pense pas que l’un ou l’autre des pilotes se soit reposé sur ses habitudes ou ait été autre chose que totalement ouvert d’esprit sur la façon de tirer le meilleur parti de ces voitures."

"Nous savons que la capacité d’adaptation, d’agilité et de polyvalence est toujours une force clé de tout grand pilote, et Kimi comme George ont cette capacité et ce potentiel. Je pense que ce sont des voitures où la formule fait que l’on peut parfois se perdre un peu dans certaines de ses complexités. Et nous l’avons certainement vu à différents moments. "

"Les conseils et les indications ont été de faire simple, de se concentrer sur le pilotage, d’amener les pneus dans la bonne fenêtre, de faire les choses que chaque pilote de course doit toujours bien faire, et les systèmes font ensuite l’apprentissage qu’ils doivent faire pour soutenir et fournir des performances de manière optimale."

"Évidemment, quand les choses ne fonctionnent pas tout à fait correctement, cela peut devenir assez complexe et assez compliqué. Mais je pense que Kimi a réussi à faire abstraction de beaucoup de bruits parasites, en fait, pour se concentrer sur l’essentiel, se concentrer sur le cœur de ce qu’il doit faire."

"Et cela crée ensuite l’espace nécessaire pour que les ingénieurs se concentrent sur les réglages et l’optimisation de tous les autres systèmes. Cela a donc été un très, très bon équilibre des efforts entre ces différentes choses."