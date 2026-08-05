Verstappen : Pouvoir décrocher de la F1 me rend meilleur
"Red Bull m’a toujours énormément soutenu sur ce point"
Depuis plus de dix ans, Max Verstappen et Red Bull avancent main dans la main. Au fil de cette relation, le Néerlandais est devenu l’un des pilotes les plus titrés de l’histoire récente de la Formule 1, tout en développant progressivement des projets en dehors des Grands Prix. Le quadruple champion du monde estime aujourd’hui que cette liberté, encouragée par son équipe, lui permet de mieux gérer les exigences d’une saison de F1 et de rester pleinement performant au volant. Il s’est également montré très élogieux envers Laurent Mekies, avec lequel il dit avoir noué une excellente relation depuis son arrivée à la tête de Red Bull.
Au-delà de son programme en Formule 1, Verstappen s’est investi ces dernières années dans plusieurs activités, notamment sur la Nordschleife. Le pilote Red Bull a multiplié les apparitions sur le mythique circuit allemand, jusqu’à participer cette année aux 24 Heures du Nürburgring.
Un engagement qui pourrait sembler difficilement conciliable avec les contraintes du calendrier actuel de la Formule 1. Pourtant, le Néerlandais assure que ces activités extérieures ne constituent pas un risque de lassitude, bien au contraire.
Interrogé par RN365 sur sa manière de rester concentré sur son objectif principal, Verstappen explique que l’équilibre entre sa carrière et sa vie personnelle est essentiel.
"Je ne me mets pas trop de pression sur quoi que ce soit, pour être honnête."
"Je travaille avec beaucoup de personnes formidables. J’ai un environnement stable à la maison."
Pour lui, savoir décrocher de la Formule 1 est même indispensable afin de revenir plus fort sur les circuits.
"Il est important de pouvoir faire une coupure avec la Formule 1, de profiter de ma vie de famille et de mener d’autres projets qui me plaisent en dehors de la F1."
Verstappen tient d’ailleurs à remercier Red Bull pour l’avoir toujours soutenu dans cette démarche.
"Bien sûr, Red Bull m’a toujours énormément soutenu sur ce point."
Ces dernières années, Red Bull a connu de nombreux changements au sein de son organigramme, avec le départ de plusieurs personnalités majeures de l’écurie.
L’une des évolutions les plus importantes est l’arrivée de Laurent Mekies au poste de directeur de l’équipe. Le Français a pris les commandes de Red Bull en juillet 2025 après le départ de Christian Horner, quittant alors Racing Bulls, l’écurie sœur.
Malgré ce changement à la tête de l’équipe, Verstappen assure que la transition s’est déroulée sans la moindre difficulté. Connaissant déjà Mekies auparavant, il explique que leur collaboration s’est naturellement mise en place.
"Oui, très bien. Ma relation avec Laurent est excellente depuis le premier jour."
"Je le connaissais déjà, donc il n’y a eu aucun problème de démarrage ou d’adaptation. Nous nous entendons très bien, nous discutons beaucoup et nous avons de nombreuses réunions ensemble, c’est vraiment agréable."
Enfin, Verstappen salue le travail accompli par son nouveau patron pour renforcer l’organisation de Red Bull.
"J’apprécie vraiment la façon dont il se bat, pousse l’équipe et cherche constamment à améliorer la structure globale de l’écurie. C’est vraiment très positif. Je passe de très bons moments à travailler avec lui."
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