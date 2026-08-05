Verstappen doit-il quitter Red Bull pour retrouver le succès ?

L’avenir de Max Verstappen est un des sujets de discussions principaux de l’été dans le paddock de la Formule 1, alors que Mercedes F1 et McLaren ont apparemment été intéressées pour s’attacher ses services. Cependant, les deux équipes semblent actuellement réticentes à se défaire de leur stabilité, et il semble que la décision la plus probable du quadruple champion du monde soit de rester chez Red Bull.

Titulaire d’un contrat jusqu’à la fin 2028 dans l’équipe de Milton Keynes, le Néerlandais a été frustré de son début de saison. La F1 a interrogé plusieurs anciens pilotes à ce sujet, et Emerson Fittipaldi reste prudent, même s’il pense que Verstappen est un élément crucial chez Red Bull.

"C’est toujours difficile de donner un avis sur ce qui se passe. Je ne connais pas sa relation. Je ne sais pas ce qu’ils font pour l’année prochaine. Max est un talent incroyable. Il porte sa voiture sur son dos. Je pense qu’il a une grande loyauté envers l’équipe, et j’aime ça" note le Brésilien.

"J’ai toujours aimé courir de nombreuses années au sein d’une équipe, autant que je le pouvais. Je pense qu’il a cette loyauté. Mais il est possible qu’il parte. Si cela arrivait, ce serait les chaises musicales. Ça ferait bouger tout le monde. Je trouve que cette partie de la F1 est excitante. Les fans se demandent où les pilotes vont aller. Cela fait partie du sport."

Gerhard Berger pense de son côté que la saison actuelle de Red Bull est très encourageante, et il ne pense pas que Verstappen devrait abandonner le navire au cours de ce qui est pour l’instant sa première saison sans victoire depuis 2015.

"Je suis fan de Max. Je pense que c’est un pilote d’exception. Quand je regarde Red Bull, ils ont construit un tout nouveau moteur. Oui, ils ont recruté des personnes venant d’autres entreprises, mais rivaliser avec l’expérience de Mercedes ou Ferrari, et être déjà compétitif dès la première année où l’on fabrique son propre moteur, c’est en fait assez impressionnant."

"Qu’ils aient quelques problèmes de fiabilité en ce moment, ce n’est pas agréable, surtout quand cela concerne les ailerons, mais les autres ont aussi des soucis de fiabilité. Je pense que si Max continue à travailler sereinement avec l’équipe et qu’ils recrutent d’autres bonnes personnes, je dirais que d’ici six à douze mois, je les vois revenir très, très compétitifs."

Juan Pablo Montoya est de son côté convaincu que Verstappen va rester chez Red Bull, en dépit de ses critiques récurrentes, car le team de Milton Keynes est une des plus grandes garanties de succès dans le paddock actuellement.

"Je ne pense pas que Max ait envie de quitter Red Bull. Vous êtes dans l’une des meilleures équipes de F1, probablement la meilleure équipe des 20 dernières années avec Mercedes. Il est au bon endroit" rappelle le Colombien.

"Oui, cela a changé parce que beaucoup de gens sont partis, mais ils continuent de performer. L’année dernière, ils sont presque revenus et ont failli gagner le championnat. Je pense qu’il veut voir cela de la part de l’équipe, et il s’agit juste de leur mettre de la pression."

Stefan Johansson compatit avec l’impatience du Néerlandais, tout en saluant ses performances : "Je peux comprendre la frustration. Si vous n’avez pas la voiture, vous ne gagnerez pas. Il n’y a jamais eu de champion du monde qui n’avait pas la meilleure voiture."

"C’est la réalité. Il continue de réaliser des miracles la plupart du temps, et il est toujours incroyablement bon, évidemment. Je suis sûr que ce n’est pas les options qui lui manquent ! Je pense que chaque équipe donnerait son bras droit pour l’avoir dans sa voiture."

Thierry Boutsen doute lui aussi de la pertinence d’une décision qui le pousserait à quitter Red Bull l’année prochaine, alors que les débuts de l’équipe en tant que motoriste sont plutôt positifs.

"C’est très difficile à dire. C’est peut-être un bon moment pour changer d’équipe, mais c’est peut-être aussi un mauvais moment. C’est sa décision, selon ce qu’il ressent. La façon dont vous vous sentez au sein de l’équipe est très importante" reconnait l’ancien pilote belge.

"En rejoignant une nouvelle équipe, c’est certain qu’il se sentira bien, il aura le soutien de l’équipe. Mais combien de temps cela va-t-il durer ? Est-ce que cela durera aussi longtemps qu’avec Red Bull ? Je ne sais pas. Je ne peux pas le conseiller, il fait ce qu’il a envie de faire. J’aimerais voir ce qu’il va faire."

"Ce sera très intéressant pour lui-même, pour le reste de la F1 et pour le reste du monde, je dirais. Il a toujours été dans une bonne position là-bas et il a gagné des courses. Il a failli gagner le championnat l’année dernière, et s’il n’avait pas eu ces problèmes en Autriche et en Grande-Bretagne, la situation serait bien différente. Donc, il n’est pas loin du compte."