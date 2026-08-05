Tsolov ne doute plus : ’j’aurai ma chance en Formule 1’

Leader du championnat de Formule 2 pour sa première saison dans l’antichambre de la Formule 1, Nikola Tsolov voit logiquement son nom circuler avec insistance pour un futur baquet chez Racing Bulls. Sans s’emballer, le jeune Bulgare de 19 ans affiche toutefois une confiance certaine : s’il continue sur sa trajectoire actuelle, il est convaincu que sa chance finira par arriver. Une sérénité renforcée par les récents éloges de Red Bull, qui le considère déjà comme l’un des principaux candidats à une promotion.

Auteur d’une remarquable campagne 2026 en Formule 2, Tsolov occupe la tête du championnat avec 20 points d’avance sur Gabriele Minì. Le Bulgare dispute pourtant sa saison de débutant dans la catégorie, ce qui rend ses performances d’autant plus impressionnantes.

Membre du Red Bull Junior Team depuis 2025, après avoir auparavant fait partie de la filière Alpine, Tsolov apparaît comme un candidat naturel à une future place chez Racing Bulls si une opportunité venait à se présenter en Formule 1.

Son ascension a été rapide. Après son arrivée en Formule 3 en 2023, il y a remporté cinq victoires avant d’effectuer ses débuts en Formule 2 lors des deux dernières manches de la saison passée, où il avait remplacé Pepe Martí, désormais pilote en Formule E.

S’il n’a pas encore participé à une séance d’Essais Libres 1 en Formule 1 et ne possède pas encore la Super Licence FIA, le directeur de Racing Bulls, Alan Permane, a récemment affirmé que Tsolov était "le prochain sur la liste" au sein de la filière Red Bull. Le Britannique a également confirmé que le jeune pilote figurait bel et bien "sur les radars" de l’écurie pour un futur rôle.

Interrogé sur les discussions concernant son avenir, Tsolov a reconnu qu’aucune décision ne lui avait encore été communiquée.

"Rien pour le moment, malheureusement," a confié le Bulgare. "Mais il est encore tôt. Nous devons d’abord passer la trêve estivale."

Malgré les nombreuses spéculations qui l’envoient déjà chez Racing Bulls, Tsolov assure que son unique priorité reste la conquête du titre en Formule 2.

"Je dois simplement continuer à faire ce que je fais actuellement," a-t-il expliqué. "Évidemment, je ne doute pas que si tout continue dans la même direction, j’aurai forcément une opportunité un jour."

Le jeune pilote refuse ainsi de se laisser distraire par les rumeurs entourant son avenir en Formule 1 et préfère laisser ses performances parler pour lui.

"Je me concentre sur le présent, c’est-à-dire la Formule 2, et évidemment, plus je suis performant aujourd’hui en F2, plus je me donne de chances pour l’avenir."

Avec une avance confortable en tête du championnat, le Bulgare semble en tout cas avoir toutes les cartes en main pour poursuivre son ascension. Un titre en Formule 2, combiné à la confiance déjà affichée par Red Bull et Racing Bulls, renforcerait encore un dossier qui apparaît de plus en plus solide en vue d’une future arrivée sur la grille de la Formule 1.