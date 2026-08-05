A l’aube de l’ère Gucci chez Alpine F1, Briatore évoque le succès du ’vendeur de T-shirts’ qu’était Benetton

Flavio Briatore a débuté en F1 à l’époque de Benetton, quand il a été chargé par le patron de la marque de prêt-à-porter de l’amener en Formule 1, et devenir ainsi la première entreprise de mode à aller se battre sur les grilles de départ de la catégorie reine. L’Italien reconnait avec trois décennies de recul qu’il a réussi à faire triompher une équipe qui ne semblait pas destinée à cela, tout en abordant la catégorie avec une approche jamais vue.

Avec l’arrivée de Gucci en tant que partenaire principal d’Alpine, l’équipe que mène Briatore, l’année prochaine, c’est en quelque sorte une boucle qui se boucle pour l’équipe sous la direction de l’Italien.

"À l’époque, Benetton était aussi une sorte de marque de luxe, parce qu’à l’époque, nous avions 7000 magasins Benetton. Et c’était la première vraie marque de mode en Formule 1" a déclaré Briatore auprès de The Race Business.

"Au début, nous avions la voiture aux couleurs de Benetton et tout le reste, après cela, c’est devenu trop cher pour Benetton seule, lorsqu’il a fallu ajouter du jaune, une autre couleur, du bleu ou autre. Mais Benetton a été le premier exemple."

"Je me souviens qu’à un moment donné, nous étions beaucoup plus connus pour l’écurie de course que pour le magasin. C’était incroyable. Gagner le championnat avec le fabricant de T-shirts était incroyable. Personne ne nous donnait un centime lorsque nous avons commencé en 1989-1990."

"En 1995, nous étions prêts à être champions du monde et c’était vraiment, vraiment super. Red Bull a essayé de faire la même chose, avec un financement différent, un système complètement différent. À l’époque, notre budget était très serré par rapport à tout le monde. Nous l’avons fait. Merci à Michael Schumacher, il a été un atout majeur pour l’équipe."

A l’instar de Red Bull et de son statut de fabricant de boisson, Benetton a subi les foudres de la concurrence à son arrivée, car l’équipe était vue comme une digression de sa principale activité.

"Nous étions le fabricant de T-shirts, vraiment. Au bout du compte, vous gérez des personnes. Après, vous avez le produit final, la voiture, l’idée de Benetton d’être en Formule 1 a toujours été guidée par le fait que c’était un sport mondial."

"Luciano [Benetton] aimait beaucoup la Formule 1, un frère aimait le rugby, un autre frère aimait le volley-ball, etc. Mais l’idée au début était vraiment d’essayer de porter Benetton à un niveau différent par rapport aux autres équipes."

"Les autres équipes étaient très techniques, je parle de McLaren, Ferrari, Williams, Tyrrell, Brabham, etc. Et avec Patrizia, nous avons décidé, au lieu d’être dans Autosport, Autosprint, Auto-Ceci, Auto-Cela, d’être dans la mode, dans Vogue, d’avoir une approche complètement différente."

"Nous avons commencé avec un mannequin, nous avons commencé avec une photo, et tous les autres... nous n’étions pas compétitifs à l’époque avec la voiture, mais du point de vue de la presse, du point de vue de l’image, nous étions toujours les meilleurs. Tout le monde recherchait l’équipe Benetton."

"Nous étions en fond de grille, comme nous avons commencé l’année dernière avec Alpine. Nous avons toujours inversé la tendance, nous avons toujours commencé depuis le bas. Et à l’époque, Benetton a été un succès vraiment incroyable parce que personne ne croyait qu’un fabricant de T-shirts ou un fabricant de pulls arrivant dans un secteur d’activité soit si compétitif, si technique."

"Donc je veux dire, à l’époque, nous avons aussi compris que ce n’était pas si difficile. Tout le monde rendait cela très difficile, vous savez, mais le plus difficile était pour les gens d’avoir la chance d’être au bon endroit au bon moment. Et la Formule 1 était déjà un miroir pour beaucoup de monde."

"Mais honnêtement, nous avons vu la possibilité d’au moins rivaliser. Après, nous avons trouvé la possibilité non seulement de rivaliser, mais d’essayer d’obtenir quelques podiums. Et après, nous avons vu, OK, maintenant nous rivalisons."

"Et notre budget a toujours été inférieur de 30 à 40 % à celui des meilleures équipes. Je crois qu’en 1995, nous avons gagné le premier championnat avec 50 % du budget d’une Ferrari de l’époque, ou McLaren, ou ceci et cela. Et nous l’avons fait parce que la stratégie était bonne."

"Nous avons recruté le pilote incroyable. Nous avions un super groupe d’ingénieurs. Maintenant, tous ces ingénieurs sont devenus des stars, vous savez, de Ross Brawn à Pat Symonds, etc. Nous avions des directeurs de plusieurs équipes avec nous. Pat était avec nous, le directeur d’équipe de Racing Bulls [Alan Permane], Jonathan [Wheatley] était avec nous."

"Donc l’école Benetton. C’est sûr, nous sommes une entreprise de mode, mais nous sommes très forts pour former les bonnes personnes du côté technique également. Vous combinez l’esprit de la mode, l’esprit de la technologie. J’ai donc réuni tout cela et cela a été un succès retentissant."

Briatore parle d’un sport simple et du fait qu’Alpine ait "commencé" l’an dernier, mais en réalité, son management montre des limites dans la réussite en Formule 1, et l’équipe allait mieux il y a plusieurs années, avant qu’il ne la reprenne et mène, avec Luca de Meo, une politique d’austérité.

"C’est comme n’importe quelle autre entreprise. Je le pense. Y a-t-il une entreprise plus difficile que la Formule 1 ? C’est une entreprise bien plus facile que la Formule 1 lorsque vous êtes en compétition avec les meilleures personnes au monde, mais il n’est pas impossible de réussir."

Et il explique pourquoi, à son arrivée chez Benetton F1, il était convaincu que l’opportunité de réussir en Formule 1 était présente, même s’il a fallu se faire une place. Il évoque aussi les retombées en termes d’image pour le fabricant de vêtements.

"Parce que je n’avais aucune idée de ce qu’était la Formule 1. Je suis arrivé en Formule 1 par hasard, par la décision de Luciano Benetton. Normalement, ce ne devait être que pour quelques mois afin d’organiser le côté commercial."

"Je n’ai jamais cru que je resterais si longtemps en Formule 1. Et comme vous l’avez dit, on pouvait voir la Formule 1 avec un regard extérieur. Oui, c’est compliqué. Comme n’importe quelle entreprise, c’est compliqué, mais il est possible de faire beaucoup de choses."

"À l’époque, nous utilisions la Formule 1 pour Benetton. Complètement, ce n’était pas Benetton qui utilisait la Formule 1. Et Luciano était plutôt heureux d’avoir toute cette couverture. L’entreprise a connu un succès incroyable."

"Et la Formule 1, nous avons décidé qu’elle serait notre ambassadrice. L’ambassadeur de Benetton, c’était la Formule 1. Et en plus, quand vous êtes compétitif, c’est doublé, triplé, quadruplé. Mais quand vous voyez un nouveau secteur d’activité, vous le voyez avec des yeux différents. Vous n’y êtes pas au quotidien."

"Beaucoup de gens font les choses de la même manière chaque jour, parce que c’est ainsi que nous les faisons. Mais il est aussi possible de les faire d’une manière différente. Et le fait que je ne sois pas impliqué dans la course automobile, vraiment, bien sûr la course m’importe. C’est notre équipe. Mais si je n’avais pas l’équipe, je ne sais pas si je regarderais la Formule 1, honnêtement."