Sauber F1 continue à progresser avec sa C45 à Suzuka

Le temps de piste en préparation du Grand Prix du Japon à Suzuka a été écourté vendredi par quatre drapeaux rouges interrompant la deuxième séance d’essais libres.

La première séance d’essais libres s’était déroulée sans encombre pour Sauber, qui a pu évaluer les nouveaux réglages de son fond plat et de son aileron arrière, tandis que Gabriel Bortoleto effectuait ses premiers tours sur l’un des circuits les plus exigeants au monde.

Nico Hülkenberg a signé le 12e chrono des Libres 2.

"Je pense que vendredi s’est bien passé. Les EL2 ont évidemment été très limités – nous n’avons pas bouclé autant de tours que prévu à cause des quatre drapeaux rouges. Mais c’est pareil pour tout le monde : nous disposons donc de peu de données et d’informations, mais la voiture s’est montrée correcte et légèrement meilleure qu’en EL1. Évidemment, il a été difficile d’obtenir une lecture précise et de comprendre les performances de chacun cet après-midi. Nous analysons tout maintenant afin d’optimiser les réglages pour demain."

Gabriel Bortoleto était lui 13e de cette séance.

"Aujourd’hui, la première journée en piste a été positive ; j’avais vraiment hâte de piloter à Suzuka et j’ai savouré chaque seconde. C’est probablement le plus beau circuit que j’aie jamais vu. L’EL1 s’est bien déroulée et nous a permis de respecter notre plan. L’EL2, en revanche, a été assez mouvementée, avec plusieurs drapeaux rouges. Nous n’avons pas réussi à terminer notre programme pour la séance, mais je doute que quiconque y soit parvenu. Nous allons néanmoins travailler sur les enseignements d’aujourd’hui et essayer d’extraire le maximum de données recueillies pour demain."