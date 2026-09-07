Haas F1 veut comprendre la dégradation ’importante’ des pneus à Monza

Haas F1 espérait jouer les points grâce à ses évolutions aérodynamiques et au moteur ADUO2 installé sur la voiture d’Oliver Bearman. Le Britannique s’élançait en 11e place au départ tandis qu’Esteban Ocon était 14e, mais les deux pilotes ont connu un dimanche décevant et ont finalement franchi la ligne d’arrivée respectivement 15e et 16e, loin de la zone qui leur aurait permis d’inscrire des points.

Ayao Komatsu, le team principal de l’équipe américaine, ne cache évidemment pas sa déception, après avoir noté des progrès en performance sur un tour, et il essaie de comprendre pourquoi les VF-26 ont fortement dégradé leurs pneus, sur un circuit où le problème ne se pose pas en temps normal.

"C’est évidemment un dimanche très décevant après un vendredi et un samedi positifs. Notre problème fondamental a été une dégradation des pneus bien plus importante sur les deux voitures par rapport à nos concurrents. Le mécanisme de dégradation a été très, très différent" a noté le Japonais.

"Nous avons été tout à fait francs concernant les problèmes d’incohérence de nos pièces ce week-end. Oui, l’évolution fonctionne sur les deux voitures, c’est vraiment bien meilleur, mais nous constatons encore des irrégularités dans le comportement global de la voiture."

"C’est un point que nous devons absolument élucider parce que nous pensons que c’est ce qui entraîne ce mécanisme de dégradation différent. Nous devons nous concentrer là-dessus, mais la base de la voiture est bonne. Ainsi, si nous comprenons ces problèmes, nous pourrons régler correctement la voiture pour la course et nous battre aux portes des points."

"Jusqu’à la dernière course, nous étions loin de pouvoir rivaliser avec Audi, ce fut le cas à Monza, c’est donc un point positif à retenir. Nous restons soudés, nous travaillons sur nos problèmes et nous allons de l’avant."