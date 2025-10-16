Aucune victoire ou podium avec Ferrari : Hamilton définit ses attentes pour la fin de saison

Lewis Hamilton n’a connu ni victoire ni même un podium en Grand Prix cette saison avec Ferrari. Au bout de 18 courses, le bilan est forcément décevant pour le Britannique qui n’a qu’une victoire au Sprint en Chine comme point de satisfaction notable en termes de résultats.

Alors qu’il reste 6 courses et 3 sprints, dont celui de ce week-end à Austin, le Britannique espère que Ferrari pourra faire un pas en avant en tirant davantage parti de sa SF-25 lors du week-end du Grand Prix des États-Unis.

Le septuple champion du monde admet que les six dernières courses de la saison pourraient jouer un rôle clé dans la préparation de 2026. Sur un circuit où il s’est déjà imposé à cinq reprises, Hamilton s’est montré optimiste quant aux perspectives de Ferrari en termes d’améliorations continues de la SF-25.

"Je n’ai jamais d’attentes, sauf celle de donner le meilleur de nous-mêmes et de continuer à nous améliorer. Je pense qu’il y a beaucoup de points positifs à retenir de chaque week-end, et il y a beaucoup de domaines dans lesquels nous pouvons nous améliorer."

"Après la dernière course, nous avons passé du temps à examiner les domaines dans lesquels nous pouvons nous améliorer, et je pense vraiment que ce week-end, nous pouvons faire un pas en avant et tirer le meilleur parti de la voiture dont nous disposons."

"Nous n’avons pas amélioré les performances de la voiture, mais elle a encore du potentiel. Si nous améliorons légèrement notre exécution, je pense que nous pourrons en tirer davantage, c’est donc notre objectif."

Hamilton a été interrogé sur l’approche qui sera adoptée et sur la manière dont Ferrari trouvera les réponses qu’elle cherche avant 2026, année où de nouvelles réglementations techniques seront introduites dans le sport.

"Il s’agit en fin de compte de week-ends d’essais, vraiment, dans le but de continuer à apprendre et à améliorer nos processus. Lors des dernières courses, il y a eu quelques perles rares au cours du week-end que nous n’avons pas su exploiter, et il s’agit donc de prendre ces bons éléments et de continuer à travailler dessus, de prendre ce qui fonctionne et de changer ce qui ne fonctionne pas."

"C’est donc ce que nous essayons de faire pour aller de l’avant. Je pense qu’il s’agit de continuer à renforcer les relations et la communication."

"En fin de compte, tout le monde à l’usine mérite vraiment un bon résultat et c’est notre seul objectif : obtenir de bons résultats, essayer de maximiser, tirer le maximum de points de nos performances pendant les week-ends, et je crois vraiment que nous pouvons y arriver, donc nous restons concentrés."