Hamilton déçu après une Q3 ratée, un déficit de ’plusieurs dixièmes sur les lignes droites’

Lewis Hamilton s’élancera depuis la cinquième position du Grand Prix d’Italie, après une séance de qualifications qui lui laisse un sentiment mitigé à domicile pour Ferrari. Le Britannique avait pourtant affiché de bonnes sensations au volant de sa monoplace durant les essais libres, avant de perdre du rythme en Q2 puis de connaître une Q3 compliquée dans son exécution. Malgré cette déception, Hamilton estime que la Ferrari dispose d’un niveau de compétitivité intéressant, même si les moteurs Mercedes continuent de procurer un avantage important dans les lignes droites.

"C’était définitivement très, très difficile," a reconnu Hamilton après avoir obtenu la cinquième place sur la grille. Le pilote Ferrari avait pourtant abordé les qualifications avec confiance après une séance d’essais encourageante.

"La voiture se comportait vraiment bien lors des essais et, ensuite, en qualifications, je n’ai rien changé, donc elle me semblait bien en entrant en Q1... et la Q1 a été solide."

La situation s’est toutefois rapidement compliquée en Q2. Ferrari a notamment attendu une partie de la séance dans la voie des stands, avant que Hamilton ne constate une perte de performance qu’il n’était pas en mesure d’expliquer immédiatement.

"Nous sommes restés dans le garage et avons attendu dans la voie des stands pendant la première partie de la Q2 et, pour une raison quelconque, nous n’avions tout simplement pas le rythme. Je ne sais pas si cela venait de la pression des pneus ou de leur température, donc nous allons devoir analyser cela."

Le Britannique estime ensuite que la troisième partie des qualifications a été davantage pénalisée par l’exécution de ses tours rapides. Dans un peloton particulièrement serré à Monza, la présence d’une autre monoplace devant soi peut modifier sensiblement les repères de freinage en raison des différences de vitesse à l’approche des virages.

"L’exécution en Q3 a été plutôt mauvaise. Je me suis retrouvé au milieu de nulle part, sans personne autour de moi. Lorsque vous suivez une autre voiture, vous arrivez plusieurs kilomètres par heure plus vite dans un virage, donc les distances de freinage s’adaptent. Il s’agit donc de trouver son rythme, et j’ai complètement perdu le mien pour la première tentative en Q3, puis pour la deuxième."

Hamilton estime toutefois que son dernier tour n’était pas fondamentalement mauvais.

"Ce n’était pas un tour terrible, mais comme je l’ai dit, toutes les références étaient différentes."

Cette cinquième place n’empêche pas Hamilton de porter un jugement positif sur le potentiel de sa Ferrari. Le Britannique estime même que la Scuderia peut être satisfaite d’être restée au contact des Mercedes, tout en soulignant le handicap persistant de la monoplace rouge dans les longues lignes droites de Monza.

"Je pense que nous avons une très bonne voiture. Ce sont toutes des voitures équipées de moteurs Mercedes devant nous et je pense que nous avons fait du bon travail pour être aussi proches d’elles que nous le sommes."

Le problème demeure toutefois particulièrement visible sur un circuit où la vitesse de pointe joue un rôle majeur. Selon Hamilton, les monoplaces propulsées par Mercedes continuent de gagner plusieurs dixièmes de seconde dans les lignes droites, un déficit que Ferrari ne peut actuellement pas totalement compenser.

"Oui, au bout du compte, même les Alpine... elles gagnent plusieurs dixièmes dans les lignes droites sur nous. Et c’est comme ça. Nous devons simplement faire de notre mieux."

"Nous espérons avoir à l’avenir des circuits qui ne dépendent pas trop de la puissance."

Enfin, malgré sa frustration après les qualifications de Monza, Hamilton a tenu à mettre en avant le travail réalisé par Ferrari en coulisses. La Scuderia a apporté une évolution à sa monoplace pour son rendez-vous à domicile et le Britannique estime que ses équipes continuent de pousser pour réduire l’écart avec la concurrence.

"Je suis vraiment reconnaissant envers les gars de l’usine parce qu’ils ont apporté une évolution ici, ils continuent vraiment de pousser. C’est simplement la situation dans laquelle nous nous trouvons."