Haas F1 s’invite dans le top 10 avec Ocon grâce aux évolutions de la VF-26

Les pilotes de l’écurie Haas F1, Esteban Ocon et Ollie Bearman, n’ont pas tardé à se familiariser avec le tracé exigeant de Madrid lors de la première puis de la deuxième séance d’essais libres, alors qu’ils ne l’avaient jusqu’alors découvert que sur simulateur. Ocon s’est illustré avec les pneus tendres, hissant sa VF-26 dans le top 10 grâce à un tour qui lui a valu la 9e place. Bearman a réalisé un meilleur tour lui valant la 14e place.

Selon Ocon, la journée a semblé plutôt encourageante pour Haas, même sans le moteur Ferrari évolué.

"Nous ne roulons pas avec cette unité de puissance en effet. Ce qui est très positif, c’est que nous pouvons vraiment ressentir les effets des nouvelles évolutions, bien plus qu’à Monza ; il y a beaucoup plus de virages et de sections où l’adhérence est le facteur limitant. Pour l’instant, nous ne semblons pas avoir d’incohérence de comportement entre les voitures, ce qui est également très positif."

"Nous devrons analyser cela en profondeur, mais de mon côté, les sensations semblaient bien meilleures qu’à Monza. Nous allons donc continuer à pousser ; c’est une très bonne journée, il faut poursuivre sur cette lancée."

Quel est le compromis clé ici ? Il y a cette section rapide autour de la Monumental mais il faut aussi pouvoir passer sur les vibreurs. Est-il difficile de trouver le bon équilibre ?

"C’est un compromis délicat. Ce circuit est extrêmement exigeant à tous les niveaux, mais c’est très amusant. Je prends beaucoup de plaisir en piste. Honnêtement, c’est un sacré défi, comme je l’ai dit, mais le niveau d’adhérence est très élevé, ce qui rend le tracé passionnant et très différent des autres circuits. Pour l’instant, c’est vraiment sympa."

Les qualifications seront clairement importantes et les dépassements ne semblent pas évidents. La Q3 est-elle envisageable après cette 9e place en EL2 ?

"C’est toujours l’objectif. Bien sûr, ce n’est que le vendredi, mais nous sommes dans le top 10 pour l’instant. C’est donc une très bonne journée. Nous verrons si nous pouvons continuer sur cette lancée."

Pour Bearman, "C’était une première journée intéressante à Madrid ; c’est un circuit sympa et agréable à piloter."

"J’ai l’impression qu’il s’agit d’un mélange entre Bakou et Djeddah. La première séance d’essais a été un peu délicate, mais nous avons apporté quelques modifications à la voiture et avons fait un grand pas en avant pour la deuxième séance ; je suis donc assez satisfait des progrès réalisés."

"Je retrouve désormais les sensations que j’avais à Monza au volant de la voiture, alors j’ai hâte de voir ce que nous pourrons faire demain."