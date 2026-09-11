Mercedes F1 réussit sa première journée sur un Madring ’sympa’ mais ’plus risqué’ que Monaco

Mercedes F1 a connu une bonne première journée au Grand Prix d’Espagne, avec le meilleur temps dans les deux séances libres du jour. George Russell a signé la référence des premiers essais, tandis que Kimi Antonelli a mené la deuxième. Rien n’est à signaler pour les deux pilotes de l’écurie qui mène aux deux championnats, et la découverte du circuit de Madrid s’est bien passée ce vendredi, mais il faudra encore confirmer lors de la suite du week-end, sur un Madring qui ne pardonnera aucun écart.

Antonelli confirme sa bonne forme, puisque le leader du championnat et vainqueur du dernier Grand Prix en date termine cette première journée en haut de la feuille des temps, avec un bon travail effectué lors des deux heures de roulage.

"Voilà notre première journée sur piste à Madrid terminée, et c’est un circuit vraiment sympa à piloter. C’est un vrai défi pour nous, pilotes, avec beaucoup de virages à haute vitesse et des murs très proches" a déclaré Antonelli.

"Il faut être très précis dans ses trajectoires et bon sur les freins ; il est très facile de bloquer les roues car il y a beaucoup d’endroits où l’on freine et tourne en même temps. C’est un défi amusant et je le prends avec plaisir."

"Nous avons eu une bonne première journée ici, mais il reste encore beaucoup de travail à accomplir avant le reste du week-end. Il va être difficile d’économiser les pneumatiques dimanche et dépasser sera probablement un vrai défi."

"Cela rend notre travail sur un seul tour demain matin encore plus important, nous allons nous concentrer là-dessus cette nuit, tout en veillant à avoir une bonne voiture de course pour dimanche."

De son côté, Russell était en tête durant la première heure, et il boucle ce vendredi en cinquième position, après avoir été devancé par les Ferrari et Arvid Lindblad lors des EL2. Cela ne gâche en rien son bilan du premier jour, même si les écarts sont serrés.

"C’était très amusant de piloter sur le Madring pour la première fois aujourd’hui. C’est toujours une expérience agréable de pouvoir essayer un nouveau circuit, cet endroit est particulièrement stimulant, ce qui est très sympa pendant que nous apprenons à le prendre en main" a noté Russell.

"Nous avons bien commencé en EL1, et la voiture était performante dès le départ. Nous avons effectué quelques changements de réglages pour les EL2, mais je ne suis pas sûr qu’ils aient amélioré la voiture, donc nous pourrions revenir en arrière pendant la nuit."

"La question la plus importante aujourd’hui concerne la dégradation des pneus. Elle était très élevée en EL1 et, bien qu’elle ait diminué pour les EL2, le long virage 12 met vraiment les pneus à rude épreuve et cela sera difficile à gérer dimanche. Lors des premiers essais libres, vu le niveau de dégradation que nous avons tous constaté, on s’est dit qu’une course avec six arrêts serait la stratégie la plus rapide !" a lancé Russell sur le ton de la plaisanterie.

"Je suis certain que la dégradation sera moindre dimanche, mais le très long virage de La Monumental met vraiment les pneus à rude épreuve, et ce sera un défi pour tout le monde."

"C’est un point que nous devrons maîtriser si nous voulons être dans la lutte ce week-end. Nous attendons maintenant la suite du week-end avec impatience. Les dépassements lors des relais longs en EL2 étaient vraiment difficiles, les qualifications seront donc très importantes."

"Nous avions l’air pas mal sur un seul tour, mais avec la fluidité de l’asphalte ici, ce n’était pas toujours simple de faire fonctionner les pneus dès le premier tour. C’est quelque chose sur lequel nous allons travailler cette nuit et demain lors des EL3, espérons que nous pourrons nous mêler à la bataille pour la pole position."

Concernant le circuit, le Britannique est même allé jusqu’à dire que la marge de manœuvre y est plus réduite qu’à Monaco, en raison des vitesses plus élevées.

"Je classerais ce circuit parmi ceux qui offrent moins de marge, tout simplement à cause de la vitesse."

"À Monaco, les murs sont plus proches, mais comme on roule moins vite, si l’on commet une erreur, on ne percute pas le mur aussi rapidement et on peut parfois rattraper la situation. Il s’agit davantage de risques de blocage de roues. Ici, la marge est plus faible."

"Il y a beaucoup de virages très rapides, mais la barrière semble revenir vers la piste. Ainsi, si vous élargissez votre trajectoire et percutez le mur, l’impact ne se produit pas selon l’angle de déplacement de la voiture ; c’est comme si le mur venait vers vous."