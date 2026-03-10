Haas F1 s’inquiète du Sprint en Chine alors qu’il y a encore ’beaucoup à apprendre’

Haas F1 arrive à Shanghai forte d’un début de saison 2026 encourageant à Melbourne. Pour la troisième saison consécutive, le Grand Prix de Chine accueillera un Sprint, le premier de la saison, et ce dès la deuxième course de l’année.

Esteban Ocon était frustré après l’arrivée du GP d’Australie par des réglages qui ne lui convenaient pas, et le pilote français a même expliqué que sa voiture n’était pas similaire à celle de son équipier. Il espère désormais tourner la page et se concentre sur le défi de la Chine.

"Shanghai est un circuit vraiment sympa, mais c’est aussi un défi pour tout le monde. Les virages 1, 2 et 3 sont complexes, très exigeants et techniques, il faut donc avoir une bonne confiance dans la voiture" a déclaré Ocon, qui pense toutefois que le plus grand défi résidera dans le format du week-end.

"Comme la Chine est un week-end de Sprint, ça va être difficile, car nous sommes encore au début de la saison et il y a encore beaucoup à apprendre. Le soutien dont nous bénéficions en Chine augmente également chaque année, c’est formidable à voir, j’ai donc hâte de retrouver nos fans chinois et j’espère que nous pourrons obtenir de bons résultats."

Oliver Bearman a inscrit six points en Australie en terminant septième, un début de saison positif pour le jeune Britannique, qui espère désormais capitaliser sur ce bon début et sur une compréhension plutôt bonne de la VF-26 pour enchaîner sur un autre bon résultat.

"Je suis heureux de revenir et très enthousiaste, surtout après une bonne première course de la saison pour nous. C’est un circuit technique, avec des forces G très élevées à gérer, donc c’est une bonne chose que le Grand Prix de Chine ait lieu en début d’année !" indique Bearman.

"C’est le premier sprint sous ces nouvelles réglementations, donc si nous avons trouvé la semaine dernière difficile, cette semaine va exiger encore plus de tout le monde. Je suis convaincu que si nous restons soudés en tant qu’équipe, nous démontrerons une fois de plus pourquoi nous méritons de nous battre en tête du peloton."

Ayao Komatsu, directeur de l’équipe, s’inquiète évidemment d’un week-end au format compacté qui ne va pas laisser le temps aux équipes de travailler sur l’optimisation de la récupération et du déploiement de l’énergie.

"Nous attendons avec impatience le Grand Prix de Chine. Ce sera évidemment un week-end exigeant, car il s’agit d’un sprint, et d’après ce que nous avons appris en Australie, tout mettre en place représente un défi de taille" a ajouté Komatsu.

"À Melbourne, nous avons eu trois séances pour nous préparer aux qualifications, mais en Chine, nous n’aurons qu’une seule séance d’essais pour nous préparer. Nous allons donc nous concentrer là-dessus. Nous apprenons naturellement beaucoup avec ces nouvelles voitures à chaque fois que nous roulons."

"En dehors de la piste, nous sommes impatients de venir en Chine, car nous avons plusieurs activités prévues là-bas, et nous sommes ravis de pouvoir échanger avec les fans chinois de Formule 1, notre équipe et nos pilotes. Ce sera sans aucun doute un week-end difficile, mais passionnant. Nous sommes impatients de commencer."