Audi F1 veut confirmer ses débuts ’encourageants’ au GP de Chine

Audi F1 se rend à Shanghai pour la deuxième manche de la saison, quelques jours seulement après ses débuts prometteurs lors de la première course de la saison à Melbourne, où Gabriel Bortoleto a décroché la neuvième place et les premiers points de l’équipe en Formule 1.

L’équipe entend franchir une nouvelle étape après avoir analysé les données du premier week-end de course de la saison. Le Grand Prix de Chine accueillera le premier week-end de sprint de la saison, offrant des opportunités qu’espère saisir Nico Hülkenberg pour oublier son abandon avant même le départ en Australie.

"Un nouveau week-end, une nouvelle course : l’avantage du calendrier compact de la F1, c’est qu’on n’a pas à attendre trop longtemps avant de pouvoir remonter dans la voiture et piloter. Je ne veux pas m’attarder sur la déception de Melbourne, mais plutôt me concentrer sur les aspects positifs de cette épreuve" a déclaré Hülkenberg.

"Nos deux voitures ont été compétitives à chaque séance, ce qui nous donne confiance pour la Chine. Shanghai est un circuit très différent de Melbourne, et il sera intéressant de voir comment ces voitures se comporteront sur les longues lignes droites que nous aurons ce week-end."

"Nous n’aurons qu’une seule séance d’essais avant les qualifications sprint, nous devrons donc être prêts dès le premier tour pour nous assurer d’être en tête du peloton dès le départ."

Gabriel Bortoleto a inscrit deux points lors de la première course de la saison avec une belle neuvième place, au lendemain d’une entrée en Q3, et il espère enchaîner sur de belles performances en Chine.

"Melbourne a été un début de saison très encourageant : marquer des points dès notre première course a été quelque chose de très spécial et un grand moment pour tous ceux qui ont travaillé dur sur ce projet" a déclaré le Brésilien.

"En même temps, nous restons lucides : ce n’était que la première d’une longue série de courses à venir, et il nous reste encore beaucoup à apprendre et à comprendre sur notre voiture. Au vu du tracé du circuit, Shanghai est beaucoup plus proche des défis que nous avons rencontrés à Bahreïn pendant la pré-saison."

"Nous espérons donc pouvoir mettre à profit certaines des leçons apprises pour prendre une longueur d’avance lors de la seule séance d’essais que nous effectuerons. Nous devrons travailler dur et nous mettre immédiatement au travail, car nous savons à quel point le milieu de peloton est compétitif à ce stade."

Jonathan Wheatley, le team principal d’Audi, veut continuer ces débuts prometteurs : "Commencer la saison avec des points à Melbourne a été une réussite fantastique pour toutes les personnes impliquées, et une belle récompense pour le travail accompli dans nos bases pendant l’hiver."

"Cependant, ce week-end nous a également rappelé de manière brutale le travail qui nous attend, après avoir été témoins du problème technique décevant qui a empêché Nico de courir. Il a suivi la performance de Gabi depuis le garage, témoignant ainsi de l’engagement dont il fait preuve envers l’équipe depuis qu’il l’a rejointe."

"Nous ne devons pas oublier que nous n’en sommes qu’au début de notre aventure. Nous devons donc continuer à nous concentrer sur l’apprentissage et à progresser d’une course à l’autre. Cela dit, nous avons déjà une idée assez claire des forces et des faiblesses de notre package, ainsi que des points à améliorer pour réduire l’écart avec les leaders."

"En ce qui concerne Shanghai, le format Sprint signifie que nous aurons un temps d’entraînement très limité, il sera donc important de tirer le meilleur parti du temps dont nous disposons sur la piste, d’autant plus qu’il y a encore beaucoup à apprendre sur cette nouvelle génération de voitures."

"C’est également formidable de voir la F1 Academy reprendre du service, et nous sommes fiers qu’Emma représente l’équipe Audi Revolut F1 sur la grille de départ alors qu’elle entame sa deuxième saison dans la série."