McLaren F1 aura besoin de ’quelques courses’ pour faire évoluer la MCL40

McLaren F1 se rend au Grand Prix de Chine avec un bilan mitigé de l’ouverture de la saison, qui s’est déroulée ce week-end à Melbourne. L’équipe a marqué dix points grâce à Lando Norris mais Oscar Piastri a abandonné, et en termes de performance pure, elle n’était que la quatrième force du plateau.

La réduction du temps d’essais à cause du Sprint oblige l’équipe à relever le défi de maximiser les enseignements tirés de la nouvelle voiture, mais elle confirme qu’elle restera pleinement concentrée sur des aspects importants tels que la gestion et l’exploitation du potentiel de performance supplémentaire du moteur.

"Nous avons recueilli et analysé de nombreuses données dans plusieurs domaines depuis que la MCL40 a fait ses débuts sur circuit lors des essais de janvier" a déclaré Neil Houldey, le directeur technique responsable de l’ingénierie.

"Et la première course de la saison en Australie le week-end dernier a fourni à l’équipe des informations supplémentaires précieuses alors que nous poursuivons notre parcours de développement et d’apprentissage dans le cadre de la nouvelle réglementation."

Houldey confirme que l’expérience de la course n’a aucun équivalent pour comprendre les nouvelles monoplaces : "Voir la voiture dans différents scénarios en conditions de course pour la première fois a été une bonne occasion d’acquérir de nouvelles connaissances."

"Nous comprenons qu’il reste encore beaucoup à faire alors que nous continuons à travailler dur pour exploiter davantage les performances du groupe motopropulseur tout en mettant davantage l’accent sur des domaines tels que l’amélioration de l’adhérence dans les virages."

"Les prochaines courses continueront à être axées sur cet objectif, car nous cherchons à tirer le maximum de performances de notre configuration actuelle. L’équipe, tant sur les circuits qu’à Woking, déploie beaucoup d’efforts pour développer la voiture."

"Mais nous sommes conscients qu’il faudra encore quelques courses avant de pouvoir apporter des améliorations majeures sur la piste. C’est pourquoi, à l’approche du Grand Prix de Chine ce week-end, nous avons collectivement tiré toutes les leçons de Melbourne."

"Nous nous sommes regroupés en équipe avec notre partenaire Mercedes HPP afin de nous assurer que nous offrons les meilleures performances possibles pour placer l’équipe dans une position compétitive solide et saisir les opportunités qui se présenteront lors de la course sprint de samedi et du Grand Prix de dimanche."