’Du niveau de Schumacher’ : Rosberg impressionné par Antonelli, mais Verstappen reste devant

Kimi Antonelli se rapproche de son premier titre mondial de Formule 1, mais ses performances exceptionnelles au volant de la Mercedes ne suffisent pas encore à convaincre Nico Rosberg qu’il est devenu le meilleur pilote du plateau. Le champion du monde 2016 continue de placer Max Verstappen au sommet de la hiérarchie, malgré une avance au championnat désormais trop importante pour être comblée selon lui. L’Allemand ne tarit toutefois pas d’éloges sur le jeune Italien, qu’il compare à Michael Schumacher, tout en adressant un avertissement à George Russell, largement dominé par son équipier cette saison.

La lutte pour le championnat du monde 2026 a progressivement tourné à l’avantage de Kimi Antonelli. À seulement 20 ans, le pilote Mercedes se trouve en position extrêmement favorable de devenir le plus jeune champion du monde de l’histoire de la Formule 1, un record qui appartient actuellement à Sebastian Vettel depuis son sacre en 2010.

Mais si Antonelli domine le classement, Nico Rosberg estime que cette situation ne signifie pas nécessairement qu’il possède déjà le niveau le plus élevé parmi les pilotes engagés dans le championnat.

Interrogé par RTL, l’ancien pilote Mercedes a réaffirmé son admiration pour Max Verstappen, dont les performances récentes lui semblent particulièrement impressionnantes.

"Max Verstappen reste le meilleur pilote de ce sport," a déclaré le champion du monde 2016.

Le Néerlandais vient notamment d’enchaîner deux victoires consécutives, confirmant le retour en forme de Red Bull dans cette dernière partie de saison.

Une dynamique qui ne surprend pas Rosberg, convaincu que "Verstappen conserve des qualités exceptionnelles malgré les difficultés rencontrées par son écurie au cours de l’année."

L’Allemand n’hésite d’ailleurs pas à qualifier le quadruple champion du monde de "véritable phénomène".

Mais cette amélioration arrive probablement trop tard pour lui permettre de revenir dans la lutte pour le titre mondial.

"Il est évidemment le grand favori pour les victoires en fin de saison, mais il ne peut plus rattraper Antonelli," a-t-il expliqué.

Si Rosberg continue de placer Verstappen au sommet de la hiérarchie, il reconnaît que la saison d’Antonelli dépasse largement les attentes. L’Italien, qui n’en est qu’à sa deuxième année en Formule 1, s’est imposé comme le principal prétendant au titre mondial au volant de la Mercedes W17.

Une ascension que Rosberg n’avait pas anticipée à un tel niveau.

"C’est un phénomène, nous ne nous y attendions absolument pas," a-t-il déclaré.

"C’est du niveau mondial, du niveau de Michael Schumacher."

Une comparaison particulièrement forte de la part de Rosberg, qui a lui-même côtoyé Schumacher chez Mercedes entre 2010 et 2012, avant de devenir champion du monde quatre ans plus tard.

Pour Antonelli, l’enjeu est désormais de concrétiser cette saison exceptionnelle en décrochant le titre à Austin ou, plus sûrement, à Mexico.

De son côté, Antonelli ne minimise pas les performances actuelles de Verstappen. Le pilote Mercedes reconnaît même que la forme retrouvée du Néerlandais aurait constitué une menace particulièrement sérieuse si elle s’était manifestée plus tôt dans la saison.

"Ce serait très effrayant. Ce serait vraiment, vraiment très effrayant."

L’autre enseignement majeur de cette saison concerne la hiérarchie interne chez Mercedes. Alors que George Russell abordait le championnat avec davantage d’expérience que son jeune équipier, c’est Antonelli qui s’est progressivement imposé comme le principal candidat au titre.

Rosberg estime que Russell doit désormais relever un défi important, aussi bien sur le plan sportif que dans sa manière d’aborder cette rivalité interne.

"Kimi a tout simplement été le pilote le plus fort et mérite donc pleinement d’être tout en haut du classement. George doit maintenant hausser son niveau."

"Il doit trouver les moyens de répondre à la progression de son équipier, sous peine de voir Kimi s’installer durablement comme la référence de Mercedes."

"La fin de saison pourrait donc présenter deux enjeux très différents pour ces deux pilotes."

"Kimi cherchera à concrétiser pour décrocher un premier titre mondial historique, tandis que George devra tenter de retrouver une dynamique plus favorable et si possible finir avec un écart de points plus faible, pas plus grand."