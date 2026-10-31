Horner accuse Red Bull d’avoir perdu son âme, Mekies le contredit fermement

La guerre des mots entre Christian Horner et Red Bull se poursuit. Écarté de la direction de l’écurie autrichienne en juillet 2025 après vingt années passées à sa tête, le Britannique estime que son ancienne équipe a perdu une partie de son identité depuis son départ. Des déclarations auxquelles Laurent Mekies a répondu fermement à Mexico. Le Français, qui a succédé à Horner et accompagné le redressement de Red Bull après une période particulièrement difficile, défend au contraire l’état d’esprit et la solidarité de ses troupes. Pour lui, la véritable identité de l’équipe s’est précisément révélée dans sa capacité à surmonter les difficultés.

Christian Horner n’a visiblement pas tourné la page Red Bull. Plus d’un an après son éviction de l’écurie qu’il avait dirigée pendant deux décennies, le Britannique a récemment porté un regard particulièrement critique sur l’évolution de son ancienne équipe.

Dans un entretien accordé au quotidien The Times, l’ancien directeur et PDG de Red Bull Racing a affirmé que la structure de Milton Keynes avait "perdu son mojo, sa présence, son ambiance" depuis son départ.

Des propos qui interviennent alors que Red Bull a traversé une période mouvementée, marquée par des difficultés de performance et d’importants changements internes.

Horner avait été démis de ses fonctions en juillet 2025, à la suite d’une lutte de pouvoir et dans un contexte de déclin sportif notable. Laurent Mekies avait alors été choisi pour lui succéder, avec la mission de stabiliser l’organisation et de ramener l’équipe vers les avant-postes.

Depuis son arrivée, le Français a été salué pour sa gestion de cette transition délicate et pour le redressement progressif des performances de Red Bull.

Interrogé sur les déclarations de son prédécesseur lors de la conférence de presse au Grand Prix de Mexico, Mekies n’a pas cherché à alimenter une confrontation personnelle, mais a clairement contesté son analyse.

Le directeur de Red Bull a d’abord reconnu à Horner le droit de porter un jugement sur une équipe à laquelle il a consacré une grande partie de sa carrière.

Mais il a immédiatement souligné que sa propre perception de l’ambiance à Milton Keynes était radicalement différente.

"Écoutez, tout d’abord, Christian a le droit d’avoir son opinion. Il a évidemment passé beaucoup de temps dans cette équipe et je respecte son point de vue," a déclaré Mekies.

"Nous avons assurément un ressenti extrêmement différent concernant l’ambiance au sein de l’équipe. L’un des points forts dont nous avons bénéficié, particulièrement ces derniers mois, c’est cet incroyable esprit d’équipe qui nous a permis de revenir après une période objectivement très difficile."

Pour le Français, la cohésion de Red Bull ne doit pas être jugée uniquement à travers ses résultats sportifs.

Il estime que la véritable force d’un collectif se mesure surtout dans les périodes de crise, lorsque les performances ne sont plus au rendez-vous et que la pression s’intensifie.

Une situation que Red Bull a précisément connue durant la première partie de la saison 2026, avec des difficultés touchant aussi bien le châssis que le groupe propulseur.

"C’est une chose d’avoir un état d’esprit positif lorsque l’on gagne des courses. C’en est une autre de conserver cette même combativité et cette même unité entre les membres de l’équipe lorsque l’on est sous pression. Et nous avons assurément connu une première partie de saison difficile, aussi bien du côté du châssis que du groupe propulseur."

C’est cela, l’esprit Red Bull

Mekies considère que la réaction de ses équipes face à ces difficultés constitue justement la meilleure réponse aux critiques de Horner.

Le Français souligne la mobilisation générale des différents départements de Milton Keynes pour identifier les problèmes, accélérer le développement et retrouver de la compétitivité.

Il insiste également sur la capacité de l’organisation à accepter les critiques, y compris les commentaires particulièrement directs formulés par ses pilotes.

Pour lui, cette volonté collective de progresser, même lorsque les constats sont difficiles à entendre, correspond pleinement à l’identité de Red Bull.

"La manière dont l’équipe est restée soudée, la manière dont elle a mis le feu aux départements de Milton Keynes pour essayer de revenir, et la manière dont elle y est parvenue, c’est quelque chose d’extrêmement difficile à accomplir, depuis chacun des membres de notre équipe jusqu’aux commentaires d’une honnêteté brutale de nos pilotes."

"C’est cela, l’esprit Red Bull, et c’est assurément de cette manière que nous estimons devoir aborder la compétition."

Le directeur de l’écurie estime que les progrès réalisés ces derniers mois ont permis de récompenser les efforts fournis par l’ensemble du personnel.

Mais il refuse de considérer ce redressement comme une réussite définitive, rappelant que Red Bull reste une équipe dont les ambitions se mesurent avant tout à ses résultats.

"Les gars ont obtenu la récompense qu’ils méritaient avec le redressement qu’ils ont réalisé, et qui est vraiment remarquable. Mais, au bout du compte, nous sommes parfaitement conscients que nous vivons et mourons en fonction de nos résultats."

Red Bull ne se satisfera pas de quelques victoires

Malgré le retour de Red Bull à un niveau de compétitivité plus élevé, Mekies rappelle que l’objectif de l’écurie reste inchangé : retrouver les titres mondiaux.

Le Français ne souhaite pas que les progrès réalisés après une première partie de saison difficile conduisent l’équipe à revoir ses ambitions à la baisse.

Remporter ponctuellement des Grands Prix ne suffit pas à une structure habituée à jouer les championnats.

"L’objectif n’est pas de gagner une course ou deux. L’objectif est de revenir aux titres mondiaux, et tant que nous n’y serons pas, personne n’aura le sentiment que nous avons accompli quoi que ce soit."