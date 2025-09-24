Red Bull a fait des bénéfices en 2024, le salaire de Horner révélé

Des documents internes ont révélé que Red Bull Racing a généré plus de 425 millions de dollars de revenus en 2024, et ils ont mis en avant l’augmentation de salaire reçue par Christian Horner l’an dernier. Sous sa direction, l’écurie a enregistré un bénéfice net de 1,681 million de livres sterling, en hausse par rapport à l’année précédente.

Les comptes déposés auprès de Companies House au Royaume-Uni montrent que les revenus de Red Bull Racing ont augmenté de 9,5 millions de dollars en 2024 par rapport à leur campagne dominante de 2023 en Formule 1.

L’équipe a atteint un chiffre d’affaires de 425 millions de dollars, incluant "les revenus issus du sponsoring, des opérations promotionnelles, des primes, des paiements de bonus et des contributions au programme de course".

Bien que Red Bull ait terminé deuxième au championnat constructeurs en 2024, elle a tout de même perçu une large part des primes liées au titre décroché en 2023.

Cela lui a permis d’obtenir la plus grosse part des 1,266 milliard de dollars distribués par le détenteur des droits commerciaux de la F1, selon les clauses confidentielles du Concorde Agreement. On estime ainsi que Red Bull Racing a touché environ 87,5 millions de dollars de la part de la F1.

Le reste de ses revenus, soit près de 340 millions de dollars, provient d’autres sources. À l’approche de la saison 2025, le partenariat de Red Bull avec la plateforme crypto Bybit a pris fin "naturellement", après trois ans de collaboration entamée en 2022.

Ce contrat était évalué à 150 millions de dollars au total, ce qui signifie qu’il aurait représenté environ 50 millions de revenus pour l’année 2024. Oracle, autre partenaire majeur, contribuerait au double de ce montant, un accord que l’on attribue à Christian Horner et au directeur marketing et commercial du groupe, Olly Hughes.

Le duo a également joué un rôle clé dans l’obtention du sponsoring principal pour l’équipe sœur, les Racing Bulls, avec les marques Visa et Cash App.

Le salaire de Christian Horner est un autre élément marquant des comptes publiés. En tant que directeur le mieux rémunéré de l’organisation, le seul autre étant Helmut Marko, il a perçu une rémunération de 9,52 millions de dollars, soit une hausse de 62 160 dollars par rapport à 2023.

Lundi, Horner a officiellement quitté Red Bull après avoir été placé dans une fonction non opérationnelle dans les jours suivant le Grand Prix de Grande-Bretagne. Il a conclu un accord de départ anticipé estimé à environ 100 millions de dollars.

Un montant qui peut paraître excessif à première vue. Le dirigeant de 51 ans était sous contrat jusqu’en 2030, ce qui aurait justifié une indemnité d’environ 54 millions de dollars, un peu plus en comptant une prime de départ.

Mais cela ne tient pas compte des éventuels bonus de performance, commissions ou autres droits contractuels. Horner était également administrateur de plusieurs entités liées à l’activité F1 de Red Bull, ce qui a sans doute contribué à faire grimper la facture finale.