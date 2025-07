Haas F1 : Mission ’correction du tir’ à Spa après les boulettes de Silverstone

Haas F1 cherche à effacer un douloureux Grand Prix de Grande-Bretagne, ce week-end en Belgique.

Et les choses ont plutôt bien commencé pour l’équipe d’Ayao Komatsu, avec ses deux pilotes, Esteban Ocon et Ollie Bearman, en 5e et 7e positions sur la grille du Sprint qui aura lieu à midi.

Mais avant cette première petite course, le Japonais a été amené à revenir sur ce qui avait cloché lors du dernier Grand Prix.

Après Silverstone, à part une collision malheureuse entre ses propres monoplaces, Komatsu a affirmé que son équipe avait sous-performé en course. Quels étaient les problèmes avec le recul ?

"Honnêtement, des problèmes, à commencer par moi-même, toute l’équipe y compris moi-même. Je pense que nous avions un mauvais état d’esprit. Je pense que Sauber nous a montré comment faire. Nous savions que nous avions une voiture rapide et des pilotes rapides. Nous aurions dû nous concentrer sur notre course, regarder ce qui nous attendait et faire de notre mieux. Ne pas s’inquiéter pas de la position du moment, le résultat viendra."

"Nous avons trop réagi par rapport aux autres. Je pense que Nico (Hulkenberg) et Sauber ont pris les bonnes décisions, ont très bien évalué les conditions et ont ensuite mis tout en œuvre. Un excellent travail d’équipe. Alors, sincèrement, félicitations encore à eux et j’ai été très heureux pour Nico également."

"C’est dommage que Nico n’ait pas pu le faire avec nous lorsqu’il était dans notre équipe mais encore une fois, cela montre l’importance de travailler en équipe avec le bon état d’esprit et les bons objectifs. Notre approche était tout simplement erronée. Heureusement, nous avons les monoplaces pour le faire. Nous avons les pilotes pour le faire. Il ne nous reste plus qu’à corriger le tir."

Les conditions seront contrastées ce week-end à Spa. Approche-t-il la course avec un état d’esprit différent ?

"À 100 %. Oui. Les qualifications du Sprint ont été prometteuses avec nos deux pilotes en SQ3 et Esteban 5e sur la grille. Il faut concrétiser maintenant avec des points pour cette petite course et garder l’élan pour les qualifications. La pluie menace toutefois de rebattre les cartes et cette fois nous ne referons pas les erreurs de Silverstone."

"Après le dimanche à Silverstone, il nous fallait réagir, et nous savions que la voiture était performante. C’est donc une excellente journée que nous avons eue ce vendredi. Il nous fallait être bien concentrés, travailler ensemble – et c’est exactement ce que nous avons fait – et je pense que la préparation était bonne."

"Nous avons très bien exécuté la séance d’essais libres, nous avons obtenu exactement ce qu’il fallait pour bien préparer la voiture pour les qualifications Sprint. C’est un énorme effort d’équipe, et un vendredi impeccable. Un week-end Sprint est toujours difficile, surtout à Spa, donc je suis très fier de notre performance, et maintenant, il s’agit de convertir les 5e et 7e places en points."