Mekies a d’abord raccroché le téléphone avant d’accepter l’offre de Red Bull

Laurent Mekies a admis avoir raccroché le téléphone sans accepter tout de suite après que Red Bull lui a proposé de prendre la direction de l’équipe Red Bull Racing.

Red Bull a annoncé le licenciement soudain de Christian Horner et confirmé que Mekies le remplacerait aux postes de PDG et de directeur d’équipe avec effet immédiat, quelques jours après le Grand Prix de Grande-Bretagne. Une décision qui a créé la surprise dans le paddock de la F1.

Lors du Grand Prix de Belgique, Mekies a expliqué comment il avait appris la décision et révélé avoir eu besoin de temps pour digérer la nouvelle et étudier l’offre de Red Bull.

"J’ai reçu un appel quelques heures avant que vous ne soyez informés. J’ai reçu un appel d’Oliver [Mintzlaff, directeur général de Red Bull] et d’Helmut [Marko, conseiller de Red Bull], qui m’ont demandé si j’étais intéressé par ce poste."

"Et évidemment, c’est arrivé de manière inattendue. J’étais au Royaume-Uni chez Racing Bulls et c’est arrivé de manière totalement inattendue. Je leur ai demandé d’y réfléchir quelques heures avant de raccrocher. Évidemment, c’est difficile à digérer."

"Mais la première chose qui me vient à l’esprit, c’est : « Attendez une seconde, vous savez, c’est Red Bull. Ils vous appellent. Ils vous demandent de prendre la relève pour faire ce travail avec tout ce que Red Bull représente : son énergie, son état d’esprit, la façon dont ils gèrent leurs équipes »."

"Et c’est comme ça que vous décrochez le téléphone et que vous dites : « Bien sûr, c’est un honneur, un privilège, j’accepte »."

"Ma première pensée a évidemment été, et en ce moment aussi, à Christian, car ce n’est pas quelque chose que j’aurais pu imaginer, et il m’a apporté un soutien indéfectible ces deux dernières années. Ce n’est un secret pour personne que c’est lui, avec Oliver et Helmut, qui m’a ramené dans la famille Red Bull il y a quelques années. C’est donc le mélange d’émotions qui se dégage à ce moment-là. Mais comme je l’ai dit, l’émotion dominante était cet appel de Red Bull."

"Je suppose que c’est une question de loyauté envers la marque, et on se dit simplement : « Bien sûr que je suis là. Si vous pensez avoir besoin de moi, j’irai »."

Le groupe Red Bull est resté silencieux sur les raisons exactes du licenciement de Horner, n’ayant fourni aucune explication officielle quant à son départ.

Et Mekies a déclaré qu’il n’en avait pas discuté avec la direction de Red Bull.

"Nous n’avons pas encore abordé le pourquoi du comment, mais ils ont exposé les objectifs qu’ils avaient pour l’équipe à l’avenir."

Peut-il au moins nous donner des détails sur son contrat actuel avec Red Bull ? Est-il valable seulement pour cette année ? Sur plusieurs années ? A-t-il eu des objectifs clairs à atteindre, comme une place au championnat, ou peut-être conserver Max ?

"Je ne sais pas trop quoi dire. Sérieusement, je pense que personne ne remet en question les objectifs de Red Bull en F1. Personne ne remet en question les objectifs de l’équipe à court, moyen et long terme : se battre pour la victoire et le titre. Voilà."

"Concernant les missions, c’est bien sûr l’objectif actuel. À court et moyen terme, est-ce différent d’hier ? Non. Quelqu’un a-t-il un contrat qui le garantit à vie ? Non. Moi non plus. Mais je pense que c’est assez courant en Formule 1."