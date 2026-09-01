Piastri s’inquiète avant Monza : le point faible de McLaren pourrait refaire surface

Oscar Piastri s’attend à ce que McLaren soit confrontée à un premier véritable test de son regain de forme à Monza, après deux victoires consécutives de Lando Norris en Hongrie puis aux Pays-Bas. Les caractéristiques du tracé italien, radicalement différentes de celles des deux dernières manches, pourraient toutefois mettre en évidence les faiblesses de la MCL40, notamment son niveau de traînée.

McLaren a retrouvé le chemin de la victoire avec Lando Norris. Le Britannique a signé la pole position puis remporté les Grands Prix disputés au Hungaroring comme à Zandvoort. Deux circuits qui présentent toutefois plusieurs similitudes : de longues courbes et des lignes droites relativement courtes.

La situation sera bien différente à Monza. Le circuit italien est le plus rapide du calendrier et détient, depuis 2025, les records du tour le plus rapide en qualifications et du temps de course le plus court, établis lors de la dernière saison des réglementations à effet de sol.

Surtout, la MCL40 n’est pas particulièrement à son avantage lorsqu’il faut réduire la traînée aérodynamique. McLaren a reconnu que sa monoplace souffrait dans ce domaine, ce qui pourrait rendre le rendez-vous italien particulièrement instructif alors que l’écurie commence à nourrir de nouveau des ambitions dans la lutte pour le championnat.

Interrogé sur la possibilité de voir les performances affichées récemment par McLaren se confirmer à Monza, Piastri a justement souligné les différences entre les tracés.

"C’est difficile à savoir, car les deux derniers circuits ont des caractéristiques assez similaires : des lignes droites très courtes, beaucoup de virages et, généralement, des virages assez longs."

"Monza va être une tout autre bête pour un certain nombre de raisons, mais nous devrons attendre et voir si ce rythme se traduit sur les autres circuits."

Piastri toujours en difficulté avec sa McLaren

Derrière les succès récents de Norris, la situation d’Oscar Piastri est plus critique. L’Australien a connu plusieurs week-ends au cours desquels il n’a pas été en mesure d’exploiter pleinement le potentiel de sa monoplace. À Zandvoort, il a notamment dû composer avec un comportement qui ne lui inspirait pas toujours confiance.

"En course, l’arrière de la voiture est très difficile à piloter et, même en qualifications, les derniers week-ends ont été compliqués," a expliqué Piastri.

"Mais lors du week-end du Grand Prix des Pays-Bas, les qualifications étaient beaucoup plus agréables et je me sentais beaucoup plus en confiance."

Ce regain de confiance n’a toutefois pas suffi à masquer le principal problème rencontré par l’Australien : le rythme pur.

"À certains moments de la course, je me sentais beaucoup mieux avec ça, mais c’est simplement que le rythme n’était pas là," a-t-il poursuivi.

"Ce n’est pas le premier Grand Prix cette année où c’est le cas. Certains ont été bons, certains ont été très forts, mais il y en a désormais eu trop où nous avons été vraiment très loin."