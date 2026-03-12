Haas F1 encense Ferrari pour sa transparence moteur, un contraste avec Mercedes

À peine le championnat 2026 lancé, les écarts entre équipes d’usine et équipes clientes en Formule 1 se font déjà sentir. Alors que McLaren et Williams ont reconnu avoir été pris de court par le vaste écart de performance avec Mercedes, Haas, cliente de Ferrari, loue la transparence et l’aide de son fournisseur italien.

Mercedes avait dominé le Grand Prix d’Australie, avec George Russell devant son coéquipier Andrea Kimi Antonelli, tandis que le champion du monde en titre, Lando Norris, terminait cinquième à 51 secondes. Après la course, le directeur de McLaren, Andrea Stella, avait exprimé son mécontentement face au manque d’informations sur le moteur 2026 de Mercedes. James Vowles, à la tête de Williams, avait exprimé des inquiétudes similaires.

En revanche, les équipes clientes de Ferrari, Haas et Cadillac, semblent n’avoir aucune réserve.

"Je dois dire que Ferrari a été incroyablement ouverte et extrêmement utile avec nous, notamment pour la stratégie de déploiement et en nous donnant autant d’informations que possible pour nous aider. Je pense que c’est une situation différente de celle que nous avons avec Ferrari comparée à McLaren et Mercedes," a expliqué Ollie Bearman, pilote Haas F1.

"Ils ont été d’une aide incroyable, mais bien sûr, il y a une différence plus importante entre nos voitures. Ils sont presque une séance devant nous en termes de qualification. Leur temps en EL3 correspondait presque à notre temps de qualif, si cela a du sens."

"À mesure que le temps au tour augmente, les exigences énergétiques changent beaucoup. La quantité de lift-and-coast, l’usage des rapports, tout cela, il faut l’anticiper et regarder vers la qualif. Un virage peut être à fond pour eux, ou en lift, alors que pour nous c’est un frein ou un rétrogradage. Il faut ensuite l’ajuster à notre manière."

"En Australie, nous avons découvert tout cela au fur et à mesure. Maintenant, après ce week-end, nous avons deux ou trois points de repère. Nous nous attendons à être plus lents dans certains virages, peut-être que nous sommes mieux engrenés ailleurs. Et quand on est plus lent vers la corde, évidemment, il faut déployer plus de puissance à la sortie. C’est tout un effet en cascade. Ces informations sont utiles pour les courses futures."

Interrogé sur la capacité de Haas à évaluer l’écart avec Ferrari et à s’ajuster, Bearman a précisé : "Je pense que oui. Nous avons déjà collecté des infos en Australie. Le virage 5 était un exemple où Ferrari était à fond dès le début, rien qu’en regardant leur vitesse GPS, alors que pour nous ce n’était pas le cas avant la fin des EL2, voire EL3."

"En termes de stratégie, il faut changer notre approche. Maintenant, juste en regardant le tracé, en tant qu’ingénieurs, nous identifions certains virages où nous prévoyons des différences, puis nous les appliquons en course. Ces informations sont précieuses."

Une performance qui booste l’équipe

Le Britannique a également souligné que son résultat solide à Melbourne a donné à Haas un boost nécessaire pour la suite de la saison. Bearman a remonté cinq positions pour finir 7e, marquant un net contraste avec la saison précédente sur l’Albert Park, où lui et Esteban Ocon avaient été les derniers à l’arrivée.

"Cela a été un début d’année incroyablement chargé pour tout le monde, surtout pour notre équipe. Ce n’est pas facile de faire rouler la voiture, du shakedown au premier test, à Bahreïn, puis en Australie avec si peu de temps – l’équipe a travaillé extrêmement dur."

"Valider tout ce travail avec une belle performance était exactement ce dont nous avions besoin pour bien commencer l’année. Même simplement en rentrant au garage ou au bureau aujourd’hui, cela fait une différence et tout le monde est de bonne humeur. Et bien sûr, il est plus facile de fournir ces heures de travail quand on a des points à montrer à la fin, donc je suis vraiment content et il faut maintenant continuer."

Malgré une course supérieure à celle de leurs rivaux du milieu de peloton, Haas n’a pas brillé en qualification, Bearman expliquant qu’ils devaient progresser sur un tour après avoir été éliminés en Q2.

"La qualification a été un peu décevante – nous n’avons pas tout optimisé et certaines équipes étaient simplement plus rapides, ce à quoi nous ne nous attendions pas. Mais la course a été bonne. Nous avons pratiquement atteint notre objectif, battu notre concurrence. Nous n’étions évidemment pas dans la même course que les quatre équipes de tête, qui semblent être dans une autre ligue. Je suis satisfait de notre performance, cela nous donne un très bon ressenti pour débuter l’année."

Pour le Grand Prix de Chine, Haas visera principalement la qualification et la course principale, la hiérarchie des quatre leaders – Mercedes, Ferrari, Red Bull et McLaren – étant susceptible de verrouiller les points du Sprint.

"Les quatre équipes de tête semblent dans une course différente. Pour un week-end normal ou une sprint normale, ce sont les huit premiers qui marquent des points. Il est évidemment très important de bien se qualifier pour le sprint, mais la priorité reste la course principale car c’est là que nous avons le plus de chances de scorer. Les informations de l’Australie nous ont aidés, et nous avons commencé les EL1 déjà à 95%, donc j’espère que nous pourrons de nouveau bien démarrer ce week-end."