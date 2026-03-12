Norris : McLaren F1 doit aussi ’trouver par elle-même’ comment mieux exploiter le moteur Mercedes

Après un Grand Prix d’Australie compliqué pour ses équipes clientes, Mercedes se retrouve au centre des discussions sur l’exploitation de ses moteurs en Formule 1. Lando Norris, pilote McLaren, fait le point sur les défis de son équipe et sur la manière dont elle compte optimiser sa puissance moteur pour la suite de la saison, en particulier à Shanghai.

McLaren a rencontré des difficultés pour comprendre comment déployer et gérer l’énergie de sa nouvelle unité de puissance Mercedes. Andrea Stella, directeur de l’écurie, avait souligné après la course de Melbourne que McLaren avait encore beaucoup à apprendre... et qu’elle ne recevait pas beaucoup d’informations de la part de son motoriste pour l’aider !

Mais Norris tient à nuancer toute critique envers Mercedes High Performance Powertrains (HPP) et les ingénieurs de Brixworth présents dans le garage McLaren.

"J’ai vu la polémique prendre de l’ampleur dans les médias," confie-t-il aujourd’hui en Chine.

"Nous avons toujours travaillé en étroite collaboration avec HPP et ils nous ont aidés à gagner les deux derniers championnats du monde ensemble. Ce n’est certainement pas que ce n’est pas le cas. C’est juste le début de la saison, il y a beaucoup de choses à comprendre et à expérimenter, et certaines informations ne nous sont tout simplement pas communiquées."

"Certaines choses n’ont pas besoin de l’être, car on essaie toujours de créer nos propres avantages. En même temps, certaines choses nous obligent à trouver nous-mêmes la solution. Je ne sais pas exactement ce que le règlement impose de dire ou non, c’est à Andrea et au reste de l’équipe de gérer."

"Mais nous avons toujours travaillé en étroite collaboration. Et nous continuerons à le faire. Même si Andrea a évoqué certains points, beaucoup d’éléments n’ont pas encore été explorés ou maximisés par nous-mêmes."

"Donc, au final, ce qui compte, c’est que si nous faisons mieux notre travail et exploitons mieux ce que nous avons, nous progresserons de toute façon."

Norris admet que Mercedes avait un avantage de préparation, disposant de la dernière spécification de moteur en tests, contrairement à ses clients. McLaren était donc condamnée à commencer avec un handicap.

"Le fait que nous n’ayons pas eu la nouvelle unité de puissance plus tôt signifiait que nous étions toujours sur un pied d’infériorité par rapport à une équipe extrêmement performante et plus préparée que nous. Je suppose que nous voulons simplement être mieux préparés, et c’est principalement ce que nous demandons."

Malgré l’écart de 50 secondes entre Mercedes et McLaren en Australie, Norris reste confiant pour Shanghai.

"J’espère, je m’attends aussi à ce que ce soit un peu plus proche. Melbourne était l’un des circuits les plus compliqués de la saison pour l’unité de puissance, avec le lift-and-coast et d’autres facteurs. Il y a moins de contraintes ici, donc cela devrait être un peu plus simple et nous devrions être plus proches."

"Même si nous retournions à Melbourne maintenant, je pense que nous nous attendrions à être plus proches, au vu de ce que nous avons compris et appris. Mais en même temps, nous savons que nous devons nous améliorer dans tous les domaines. Ce n’est pas juste le moteur. La voiture en elle-même est correcte, nous sommes dans une bonne position de départ, mais nous voulons qu’elle soit meilleure."

Sur le châssis McLaren, Norris admet que son attention sur l’exploitation du moteur l’empêche pour l’instant d’avoir une vue d’ensemble.

"Il est encore très tôt pour le dire, honnêtement. C’est assez différent. On ne conduit pas les voitures de la même façon. On pilote l’unité de puissance ; on ne pousse pas la voiture à la limite de la même manière. Ce n’est pas comme si on vous disait ’Vas-y, conduis la voiture aussi vite que possible’. Ce n’est pas ainsi que ça fonctionne."

"Il faut un style de pilotage très différent. En gros, il faut oublier tout ce que vous avez fait et repartir à zéro. Donc, c’est encore trop tôt pour donner mon avis. J’essaie toujours de comprendre comment piloter la voiture et l’unité de puissance ensemble, et cette question du châssis se posera plutôt en cours d’année, ou disons en parallèle... car il y a pour l’instant énormément à gagner à bien faire fonctionner le moteur à son optimum. Mercedes l’a démontré avec des gains incroyables sur les lignes droites par rapport à nous, Williams ou Alpine."