Hadjar ’se sent très bien’ chez Red Bull et veut rebondir en Chine

Isack Hadjar veut confirmer ses bons débuts avec Red Bull, ce week-end en Chine, après un GP d’Australie qui s’est bien passé jusqu’à la course. Le pilote français a été très rapide tout au long du week-end, avant qu’un problème moteur ne vienne ruiner tout espoir de bon résultat.

Il est donc prêt à prendre sa revanche dès ce week-end sur un tracé de Shanghai qui devrait apporter un autre défi, surtout dans le cadre d’un week-end de Sprint, mais il reste positif après Melbourne.

"J’étais satisfait pour un premier week-end, pas de grosse erreur, je n’ai pas de regrets, j’ai fait une bonne qualification, une bonne construction de week-end, des premiers mètres de course réussis et c’est tout ! J’ai fait ma partie du travail" a déclaré Hadjar, qui n’a pas donné de détails sur son problème.

"C’est juste un problème moteur, mais je ne sais pas exactement. Ce n’est pas quelque chose qu’on a connu avant. Juste après le virage 1, je me suis dit que je ne savais pas ce qui se passait."

La gestion de l’énergie devrait être bien plus simple qu’en Australie : "D’après nos calculs, ce circuit est dans le top 4 du calendrier en matière de gestion de l’énergie, donc ça devrait être bien mieux."

Hadjar remercie Red Bull pour une préparation réussie, et il se félicite d’être en bonne position avant son deuxième week-end avec l’équipe. Un week-end qui devrait être très délicat.

"Je me sens très bien dans l’équipe, ils me donnent toutes les chances de réussir et ce week-end sera difficile pour tout le monde. Il y a énormément à apprendre et on n’a qu’une séance d’essais libres, ce sera très difficile."

Ferrari amène un aileron arrière ambitieux ce week-end, et Hadjar pense que la Scuderia peut dominer : "Je pense qu’ils sont déjà devant, je crois qu’ils ont raté leur qualification mais ils étaient devant tout le week-end, et pas en Q3. Je ne me vois pas être troisième sur la grille, mais on ne sait jamais."