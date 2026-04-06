Haas F1 doit être ’heureuse’ si Bearman est appelé à rouler pour Ferrari

Patron de Haas F1, Ayao Komatsu ne cache pas son admiration pour Oliver Bearman tout en restant bien conscient que l’avenir du jeune Britannique est fortement lié à Ferrari.

Âgé de seulement 20 ans, Oliver Bearman poursuit une ascension remarquée. Membre de la Ferrari Driver Academy depuis 2022, année où il avait terminé troisième du championnat de Formule 3, il a ensuite poursuivi sa progression en Formule 2.

Sa première apparition en Formule 1 remonte à 2024, lors du Grand Prix d’Arabie saoudite, où il avait impressionné en remplaçant Carlos Sainz au pied levé chez Ferrari avec une solide septième place. Quelques mois plus tard, il marquait aussi des points avec Haas en Azerbaïdjan, avant de décrocher un volant à temps plein en 2025.

Après un début de saison solide (trois arrivées dans les points lors des quatre premières courses), suivi d’un passage plus délicat, Bearman a terminé l’année en trombe avec une quatrième place au Mexique, son meilleur résultat en carrière.

La dynamique s’est poursuivie en 2026, avec des résultats convaincants : septième en Australie, cinquième en Chine... avant son accident au Japon.

Ayao Komatsu n’a pas tari d’éloges sur son pilote : "Il est extrêmement impressionnant."

"Pour être honnête, nous avons placé la barre très haut pour Ollie, parce qu’il progresse constamment et sa capacité à apprendre et à s’améliorer si rapidement est ce qui le rend exceptionnel."

"Il a toujours, toujours eu cette vitesse incroyable. Il n’y a aucun doute depuis le premier jour."

Mais c’est surtout sa progression globale qui séduit le Japonais.

"Ce qui m’enthousiasme, c’est que je ne vois pas cela s’arrêter. Le Mexique l’an dernier était incroyable, et la façon dont il s’est comporté lors des essais hivernaux, avec un nouveau règlement, son travail au simulateur et avec l’équipe en dehors de la piste, a été très bonne."

"Si vous regardez les deux premiers week-ends, ils étaient irréprochables, brillants : son attitude, son travail avec les ingénieurs, son exécution. Donc je suis très, très satisfait."

Un avenir naturellement lié à Ferrari

De telles performances ne passent pas inaperçues, d’autant que Bearman reste étroitement lié à Ferrari. Une opportunité pourrait d’ailleurs se présenter rapidement, avec le contrat de Lewis Hamilton arrivant à échéance à la fin de la saison. Hamilton a toutefois une option en sa faveur pour 2027 s’il souhaite continuer.

Komatsu reconnaît la possibilité de voir son pilote rejoindre la Scuderia, sans pour autant s’en inquiéter.

"Il a un potentiel énorme, énorme. Ferrari le sait. Mais ça ne sert à rien de s’en inquiéter. Je crois fermement au fait de contrôler ce que l’on peut contrôler."

"Ferrari investit en lui depuis de nombreuses années. Nous l’avons eu l’an dernier et cette année."

"Si Ferrari le reprend, c’est qu’on a bien travaillé"

Plutôt que de redouter un départ, Komatsu y voit presque une validation du travail accompli.

"Non, pas d’inquiétudes. Encore une fois, nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler."

"Et si nous avons fait du bon travail avec Ollie et qu’il performe tellement bien que Ferrari veut le récupérer l’année suivante, nous devons être heureux d’avoir fait notre travail."

Une approche pragmatique, qui se confirme même lorsqu’il évoque les discussions en cours pour 2027.

"Oui cela démarre doucement, mais ce sont simplement des discussions entre nous et Ferrari."

"Honnêtement, nous sommes tous concentrés sur le fait d’obtenir la meilleure performance de la voiture et d’Ollie."

"Si cela signifie que nous le perdons l’année prochaine, et j’espère que non, ce n’est pas quelque chose que nous pouvons contrôler."