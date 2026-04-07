Réunion au sommet pour la F1 : les équipes unies pour trouver des solutions

La Formule 1 devrait bien ajuster ses règles en cours de saison, à deux jours d’une première réunion avec les équipes et la FIA. C’est en tout cas la conviction du directeur de McLaren, Andrea Stella, qui estime que des évolutions sont sur la table, notamment pour retrouver l’intensité des qualifications.

Les écuries doivent se réunir avec la FIA et la Formula One Management ce jeudi 9 avril, durant l’intervalle imprévu entre les Grands Prix du Japon et de Miami. L’objectif : faire un premier bilan de l’application des règles 2026 et déployer quelques solutions rapides ensuite.

Une première réunion est donc prévue cette semaine, alors que les instances dirigeantes analysent les effets de ce nouveau règlement. Si celui-ci a permis d’augmenter les dépassements en piste, il suscite aussi des critiques, notamment en raison de l’impact des nouveaux groupes propulseurs sur le déroulement des courses et surtout des qualifications.

Andrea Stella affirme que cela devrait bien déboucher à des changements mais se garde bien de les confirmer pour le prochain Grand Prix.

"Je ne peux pas dire si les solutions seront mises en place pour Miami ou plus tard," explique-t-il lorsqu’on lui demande si des changements sont bien en vue.

"Mais il y aura des ajustements en 2026 afin d’améliorer la manière dont nous utilisons ce qui est disponible dans le groupe propulseur pour préserver, par exemple, le défi des qualifications et leur excitation, qui est aussi bien importante pour les pilotes que pour les spectateurs."

Dans la configuration actuelle, les pilotes ne peuvent pas toujours attaquer pleinement sur l’ensemble d’un tour rapide. La gestion de l’énergie électrique impose parfois de lever le pied pour recharger la batterie en cours de tour, tandis que le phénomène de super-clipping limite les vitesses de pointe en fin de ligne droite.

Un fonctionnement qui va à l’encontre de l’essence même des qualifications, où chaque détail compte et où l’engagement total est censé être récompensé.

Stella souligne l’état d’esprit positif des différentes parties prenantes dans les travaux préparatoires à ces changements.

"Oui et c’était déjà le cas lors de la dernière Commission F1, l’attitude de tous les acteurs était très constructive," assure-t-il.

"Il n’a pas été très difficile d’identifier les domaines à améliorer, et je pense que tout le monde arrive à cette réunion avec la volonté de trouver des solutions et de les mettre en œuvre."

Contrairement à certaines discussions passées, souvent marquées par des jeux d’influence entre écuries, le dirigeant italien ne s’attend pas à un affrontement politique.

"Je ne pense pas que ce sera un jeu politique. C’est plutôt un défi technique : comment adapter ce qui est prévu dans le règlement actuel pour s’assurer que les qualifications conservent ces éléments de défi, et que l’on soit récompensé quand on attaque un virage rapide ou qu’on accélère plus tôt, plutôt que d’être pénalisé parce qu’on a utilisé trop tôt sa batterie et qu’on ne peut plus en bénéficier en ligne droite."

Reste à savoir à quel moment ces évolutions pourront être introduites. La date du 9 avril va lancer officiellement ces discussions, d’autres réunions plus techniques suivront pour valider les modalités proposées. La saison reprendra début mai avec le Grand Prix de Miami avec un consensus peut-être déjà validé.

"Je m’attends à des changements dès 2026. Le plus tôt le mieux," conclut Stella.