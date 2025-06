Haas F1 : Bearman est ’content’, Ocon espère ’remonter’

Oliver Bearman a atteint la Q2 du Grand Prix d’Autriche, et il est satisfait de sa performance, d’autant que sa VF-25 a été perturbée par le vent. Le pilote Haas F1 espère bénéficier de ses choix pneumatiques pour la course demain.

"En Q1, le feeling était bien meilleur. Même si je n’ai pas signé le meilleur tour possible, nous avons quand même réussi à passer" a déclaré Bearman. "En Q2, je me sentais nettement plus à l’aise, mais le vent a semblé se lever et je pense que nous avons eu un peu plus de mal que les autres dans ces conditions."

"Nous avons deux trains de pneus durs neufs pour demain, ce que beaucoup d’autres n’ont pas, et même si nous avons perdu un train de tendres en qualifications et que nous nous attendions à une séance difficile, je suis content d’être là où nous sommes. Je pense que nous aurions pu gagner quelques places, mais je suis optimiste pour la course de demain."

Esteban Ocon espérait mieux qu’une élimination en Q1, mais deux virages mal négociés à cause de pneus froids l’ont condamné à ne pas atteindre la deuxième partie des qualifications : "Il ne nous a pas manqué grand chose, j’ai perdu deux dixièmes sur les deux premiers virages et il n’en manquait qu’un pour passer."

"Le tour de sortie n’a pas été super et il manquait de performance dans les pneus. C’est tellement serré qu’un petit peu fait beaucoup sur le classement final. Demain il y a des chances de remonter, ça double, il y aura plusieurs arrêts donc ça devrait aller."