Cinquième, Russell est ’plus ou moins’ où il s’attendait en Autriche

George Russell a réussi à décrocher la cinquième place aux qualifications du GP d’Autriche, derrière les McLaren et les Ferrari.

Alors que Mercedes F1 s’attendait peut-être à souffrir un peu plus sur ce circuit, le Britannique a admis après la séance qu’il avait maximisé le potentiel de sa W16.

"Je ne pense pas que nous aurions pu tirer plus de mon tour."

"En fin de compte, nous connaissons les points forts et les points faibles de notre voiture, et c’est sur les pistes chaudes et abrasives, dans les virages rapides, que cela joue vraiment en notre défaveur, et des pilotes comme McLaren s’épanouissent."

"Lando a fait un travail incroyable en signant la pole aujourd’hui, mais la cinquième place est plus ou moins celle que nous attendions."

À propos de l’enquête d’après-séance concernant une sortie de stand dangereuse, il a ajouté : "En F1, il y a toujours un angle mort, on ne voit pas dans les rétroviseurs, donc on se fie aux informations. Quand tout le monde sort, c’est un peu comme un bras de fer mexicain ; on ne peut pas faire grand-chose. Il n’y aura pas de problème. Je vais aller voir les commissaires et régler ça."

Le résultat est même déjà connu et le verdict des commissaires n’impose pas de pénalité à Russell.

"Le pilote a tenté de contacter l’équipe par radio, mais a accidentellement patiné l’embrayage, provoquant un sursaut de la voiture. Le représentant de l’équipe a admis que l’équipe aurait pu mieux gérer la situation."

Russell a donc reçu un avertissement, tandis que Mercedes a reçu une réprimande.

Andrea Kimi Antonelli s’est qualifié neuvième mais il pense qu’il aurait pu faire mieux en ayant deux tours rapides en Q3 : "Je pense que le vent nous a affectés, c’était dommage de rater le dernier tour à cause du drapeau, mais on a un bon rythme de course et je vais essayer de progresser."

Il essaie de se montrer positif en vue de la course : "Le rythme est bon par rapport à George, le rythme des essais libres était bon, mais on devra voir la température en course demain."