Les deux pilotes Williams F1 ont abîmé leur voiture en qualifications

Alex Albon s’est qualifié seulement 12e en Autriche, mais il n’était pas déçu pour autant. Et pour cause, le pilote Williams F1 a fait son tour le plus rapide avec des dégâts sur le plancher, ce qui lui laisse penser qu’un top 10 était envisageable s’il n’avait pas eu ce problème.

"Je suis très heureux, on a endommagé le plancher en Q1 au milieu de mon tour rapide, je suis allé large au virage 7. On a réparé l’arrière avec du scotch, et je me suis retrouvé à faire mon dernier tour en pneus usés et avec un plancher abîmé donc ce n’est pas si mal" a déclaré Albon.

"On a eu un bon rythme de course, aligné avec nos places en qualifications, peut-être même mieux. On a conservé davantage de pneus mediums que d’autres équipes, donc on verra comment ça se passe."

La qualification de Carlos Sainz a été tout de suite très compliquée en Q1. Par radio, il s’est immédiatement plaint : "La voiture est endommagée. Elle est inutilisable. Quand je dis inutilisable, je veux dire qu’elle tire au freinage, à vide à grande vitesse, inutilisable."

Interrogé après la séance, il a confirmé le problème.

"Nous avons installé des freins neufs pour les qualifications, comme toujours, et dès que je suis sorti des stands, la voiture tirait d’un côté, alors que je freinais fort. Je suis passé sur un vibreur. On a vu que le plancher était assez endommagé, ce à quoi je m’attendais vu la difficulté de pilotage de la voiture."

"Au final, je ne suis évidemment pas satisfait : trop de problèmes, trop de soucis, et une sortie en Q1."

"Le samedi n’est tout simplement pas mon jour en ce moment. On verra demain. Il y a encore beaucoup trop de problèmes en qualifications. Nous devons comprendre pourquoi nous en accumulons tant. Cela fait trois fois de suite dehors en Q1."

"Mais j’ai été le plus rapide du milieu de peloton en course, ce qui nous encourage pour demain, même si nous partons clairement un peu trop loin."