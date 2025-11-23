Hadjar a ’roulé à fond’ toute la course à Las Vegas pour terminer sixième

Isack Hadjar a terminé sixième du Grand Prix de Las Vegas après s’être élancé à cette place deux places plus loin. Le pilote Racing Bulls a fait une course solide et franchi la ligne huitième avant la disqualification des McLaren, pour aller chercher huit points, malgré une course qui se déroulait sans aucune base de travail cohérente.

Le Français est satisfait d’avoir réussi ce résultat sur un tracé qui n’était pas forcément des plus favorables à son équipe sur le papier, et il se félicite d’une stratégie réussie malgré une décision un peu trop conservatrice.

"Je suis satisfait de notre course aujourd’hui, car j’ai le sentiment que nous avons tiré le maximum de nos capacités. Nous nous sommes lancés dans l’inconnu, car nous n’avions pas effectué de longs runs lors des essais" racontait Hadjar avant de gagner deux positions.

"Nous avons probablement été un peu trop conservateurs dans la gestion des pneus, car nous nous attendions à davantage de graining avant le départ, alors qu’au final, nous avons pu rouler à fond pendant toute la course. Je suis fier du travail accompli par l’équipe ici à Las Vegas, et je pense que cela a été notre meilleur week-end de l’année."

"Nous n’avons commis aucune erreur depuis les EL1 et avons coché toutes les cases nécessaires, c’est donc agréable d’être récompensés par quatre points. Je suis désormais confiant pour les deux dernières courses de l’année au Qatar et à Abu Dhabi, qui sont des circuits qui, selon moi, conviendront mieux à notre voiture."

Liam Lawson avait réussi une de ses meilleures qualifications de la saison avec le sixième temps, mais il a raté son premier virage et a percuté Oscar Piastri. Le Néo-Zélandais a dû repasser par les stands et a franchi la ligne 16e, avant de remonter 14e.

"Je suis déçu pour l’équipe aujourd’hui, car la voiture était rapide ce week-end. La piste était extrêmement glissante dans le virage 1 et, une fois que j’ai décidé de freiner, les voitures devant moi ont commencé à ralentir et je n’avais nulle part où aller" regrette Lawson.

"Nous aurions dû avoir deux voitures dans les points aujourd’hui, c’est donc dommage compte tenu de notre position de départ. Cela dit, nous allons bien sûr tirer parti des aspects positifs de la vitesse de la voiture au Qatar."

Alan Permane, le team principal de Racing Bulls, a salué le résultat de son équipe : "Un week-end solide pour nous. Isack a réalisé une course parfaite, sans la moindre erreur, et a ramené quatre précieux points pour le Championnat des Constructeurs."

"Même si nous n’avions pas le rythme pour rivaliser avec les leaders, il s’agissait de préserver les pneus, d’éviter toute usure irrégulière à l’avant et de maintenir une distance raisonnable avec [Nico] Hülkenberg."

Le Britannique regrette une faute minime aux conséquences énormes pour Lawson : "Malheureusement, Liam a réagi au blocage de roue de Russell et a accroché Piastri, ce qui l’a contraint à rentrer aux stands pour un changement d’aileron avant."

"Dans une course simple à un seul arrêt comme celle-ci, il est difficile de remonter depuis le fond de grille. Néanmoins, nous prouvons une fois de plus que nous avons une voiture performante, avec des pilotes performants, et nous avons hâte d’être au week-end sprint au Qatar la semaine prochaine."