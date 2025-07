Grosse déception pour les pilotes Racing Bulls en qualifications

Isack Hadjar a échoué à passer en Q3 à Silverstone, mais il a néanmoins réussi à battre son équipier Liam Lawson. Mais le résultat de Racing Bulls est légèrement décevant, puisqu’il s’élancera 12e. Néanmoins, c’est toujours un sans-faute pour Hadjar, qui n’a toujours pas subi une élimination en Q1 depuis le début de la saison.

"C’est bizarre, on était très compétitifs en Q1 et au premier run de Q2, mais j’ai vite été à la limite de ce qu’on pouvait faire, et les autres ont continué dans la séance donc c’est un peu étrange" regrette-t-il.

Il ne pense pas que le vent ait joué un rôle spécifique dans cette élimination : "Non pas vraiment, j’ai été perturbé sur un de mes tours mais il ne comptait pas, donc je ne m’attendais pas à ça."

Le Français n’est pas optimiste pour la course : "Ca va être compliqué, sur un tour on n’est pas spéciaux donc sur les longs relais ça va être compliqué."

Liam Lawson pensait pouvoir passer en Q2, mais le Néo-Zélandais a vu son chrono annulé et il a été repoussé dans la zone éliminatoire avec le 16e temps. Il sera 15e au départ avec la pénalité d’Oliver Bearman.

"C’est frustrant car on a eu une voiture rapide tout le week-end. Les températures ont chuté et on n’a pas réussi à exploiter les pneus, je n’avais pas de grip. C’est dommage de jeter une séance dans laquelle on était rapides" déplore Lawson.

"C’est une question de températures, pour une raison que j’ignore on n’a pas réussi à mettre les pneus dans une bonne situation, c’était nouveau et ça dépend vraiment des températures."