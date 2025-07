Hamilton et Leclerc pensent que la première ligne était jouable

Ferrari semblait en mesure de jouer la pole position à Silverstone, notamment après avoir signé les deux meilleurs chronos de la Q2. Mais il n’en est rien et les deux pensionnaires de la Scuderia seront en troisième ligne au départ, avec Lewis Hamilton en cinquième position.

"Des qualifications plutôt correctes. Le week-end a été globalement bon jusqu’à présent. Le tour était correct à la fin, mais j’ai perdu du temps dans le dernier virage, et ça m’aurait mis en première ligne ou troisième. En Q3, le deuxième run de Red Bull sort toujours de nulle part et Max est toujours rapides. Ce n’est pas une surprise. Mais on est sur le fil du rasoir, et à part ça j’ai tiré le maximum que je pouvais," raconte Hamilton.

"En Q1, le timing était mauvais, nous n’avions qu’un tour de carburant et il restait encore du temps. C’était un gros risque, et ce n’était clairement pas bien exécuté, et nous avons mieux exécuté les deux suivants."

"Je me sens bien mieux dans la voiture ce week-end. Je me sens clairement plus à l’aise avec les réglages et l’équilibre de la voiture. Ce circuit est incroyable, le public est fantastique, mais on a encore besoin d’un peu plus, un dixième de performance dans la voiture pour être plus proches des meilleurs."

L’objectif du Britannique est de monter sur le podium devant son public : "Bien sûr, je vais en rêver ce soir et essayer de l’exécuter demain. La météo va être intéressante, ça devrait être sec, mais s’il y a de la bruine ou autre... on verra."

"Je pense qu’il sera très, très difficile de battre les McLaren ou les Red Bull, mais avec la volonté, on peut.cJe vais absolument tout donner demain. Nous sommes un peu loin de là où je veux être, mais avec la météo et ce public incroyable…"

Charles Leclerc sera sixième sur la grille, et il reconnait que le problème est venu de lui, alors qu’il était en haut du classement en EL3 et deuxième en Q2. Il rumine un tour de Q3 raté qui aurait pu l’envoyer en première ligne sans quelques erreurs : "Je n’ai pas été assez bon."

"Malheureusement, c’est surtout en qualifications cette année où je me suis retrouvé à me dire ’ça aurait pu être, ça aurait dû être’. Mais au final, si je ne fais pas le travail nécessaire dans la voiture et que je ne réalise pas tous mes meilleurs virages, je finis sixième au lieu d’être en première ligne."

"Je ne peux donc m’en prendre qu’à moi-même. Je suis déçu, car les qualifications étaient l’un de mes points forts. J’ai l’impression que je suis performant en course depuis un certain temps, mais il me manque quelque chose en qualifications."

La Ferrari SF-25 n’est pas parfaite, mais Leclerc refuse d’accabler sa monoplace : "Nous avons quelques problèmes sur la voiture que nous essayons de contourner. Ce n’est pas toujours facile, mais ce n’est pas une excuse."

Le Monégasque est moins optimiste que son équipier pour ses chances en course : "On part de la sixième place, et trouver de l’air propre pour avancer va être très difficile. Je vais faire de mon mieux."