Grand Prix d’Allemagne : aucun accord en vue malgré les appels au retour

Le retour du Grand Prix d’Allemagne figure de nouveau parmi les sujets évoqués par la Formule 1, mais l’éventualité d’une réapparition au calendrier reste encore très hypothétique. Alors que Stefano Domenicali a récemment ouvert la porte à un retour de Hockenheim "à moyen terme" , les deux circuits allemands susceptibles d’accueillir l’épreuve se montrent prudents et assurent qu’aucun accord n’est actuellement sur le point d’être conclu.

L’Allemagne n’accueille plus de Grand Prix de Formule 1 sous ce nom depuis 2019, dernière édition organisée au Nürburgring après une alternance avec Hockenheim. La présence de Mercedes, l’arrivée d’Audi en tant qu’écurie constructeur et le poids de l’industrie automobile allemande alimentent toutefois les arguments en faveur d’un retour.

Le PDG de la F1, Stefano Domenicali, a récemment évoqué la possibilité de revoir Hockenheim au calendrier "à moyen terme", tout en soulignant que des investissements supplémentaires seraient nécessaires pour permettre au circuit de retrouver le niveau requis par la discipline.

Pour Günther Steiner, ancien directeur de l’écurie Haas, l’absence de l’Allemagne devient en tout cas de plus en plus difficile à justifier compte tenu de l’importance du pays dans l’industrie automobile.

"Il devrait y avoir un projet à long terme pour que la Formule 1 soit présente en Allemagne," a-t-il déclaré.

L’Italien estime notamment que l’Allemagne dispose de tous les atouts nécessaires pour organiser de nouveau un Grand Prix, à condition de réunir les moyens et la volonté nécessaires pour le faire.

"Vous connaissez le pays. Si vous vous y mettez vraiment, cela finira par fonctionner. Et j’espère que cela arrivera," a poursuivi Steiner.

Le contexte industriel allemand constitue évidemment un argument majeur. Mercedes est historiquement l’un des constructeurs les plus importants de la F1, tandis qu’Audi a rejoint la grille en 2026 avec sa propre écurie officielle. L’industrie automobile allemande reste également fortement impliquée dans l’univers des sports mécaniques.

Steiner regrette donc de ne plus voir l’Allemagne représentée sur le calendrier mondial.

"C’est décevant que cette nation ne fasse pas partie du championnat. Mais je ne pense pas que cela arrivera à court terme," a-t-il reconnu.

"Il faudra que tout soit correctement construit pour que le Grand Prix revienne ici."

Hockenheim demeure néanmoins le candidat le plus crédible à court ou moyen terme. Le circuit a déjà accueilli le Grand Prix d’Allemagne à de nombreuses reprises et avait organisé la dernière édition sur son tracé en 2019.

Son directeur général, Jörn Teske, a confirmé que des échanges se poursuivaient avec la Formule 1, tout en prenant soin de calmer les spéculations concernant une éventuelle annonce prochaine.

"Comme nous l’avons souligné à plusieurs reprises ces dernières années, nous sommes en contact régulier avec la Formule 1," a expliqué Teske à SID.

"À l’heure actuelle, nous ne pouvons faire état d’aucun nouveau résultat concret ni d’aucune nouvelle perspective," a-t-il précisé.

Cette déclaration confirme donc que le dialogue existe bien entre Hockenheim et les dirigeants de la F1, mais qu’aucun accord permettant d’envisager une inscription prochaine du Grand Prix d’Allemagne au calendrier n’est aujourd’hui sur la table.

L’autre circuit historique allemand apparaît encore plus éloigné d’un retour en Formule 1. Le Nürburgring, qui avait accueilli une édition du Grand Prix de l’Eifel en 2020 dans un contexte exceptionnel lié à la pandémie de COVID-19, ne semble pas disposer actuellement de la même marge de manœuvre.

Son directeur général, Christian Stephani, a indiqué que le circuit était déjà engagé sur de nombreux événements.

"Nous affichons déjà complet pour les saisons à venir," a-t-il déclaré.

Le Nürburgring semble aussi peu enclin à vouloir récupérer une place au calendrier de la F1, même si la question d’un retour allemand reste désormais officiellement dans le champ des discussions.