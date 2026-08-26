L’accrochage chez Williams F1 va provoquer des difficultés à l’usine

L’équipe Williams F1 a été très discrète tout au long du week-end de Zandvoort, jusqu’à l’image qui a montré les deux voitures s’accrocher. Un bilan particulièrement difficile à justifier, alors que l’équipe a lutté pour s’extraire de la SQ1 et de la Q1, et n’a jamais visé mieux que le top 15 à la régulière en course. Finalement, Carlos Sainz a terminé dernier et Alex Albon a abandonné.

James Vowles,le directeur de l’équipe, admet qu’il aurait aimé que la pluie vienne perturber la course, afin de profiter de conditions chaotiques. Mais la piste sèche n’a donné aucune chance aux FW48.

"Une journée de course difficile. J’espérais que les conditions météo perdureraient, car je pense que nous aurions pu vivre une course intéressante dans ces conditions mixtes. Malheureusement, cela ne s’est pas produit" a déclaré Vowles.

"Il nous manque du rythme. Nous devons impérativement apporter des améliorations à la voiture, de manière efficace et rapide, même si cela ne se concrétisera pas avant quelques courses."

De manière très étonnante, Vowles dédouane Sainz pour son erreur sur Albon, assurant même que c’est l’équipe qui est responsable des difficultés que l’Espagnol a rencontrées jusqu’à l’accrochage qu’il a provoqué, et qui va complexifier la tâche pour une équipe qui prépare un énorme package d’évolutions à Bakou.

"Alors que nos voitures se sont retrouvées au contact, nous avons placé Carlos dans une situation délicate en le laissant en piste avec des pneus très usés. Pour nous, que nous luttions pour la 14e place ou pour des points, l’objectif est d’afficher le même niveau de ténacité et de détermination."

"Malheureusement, nous avons subi quelques dégâts ce week-end, nous devrons donc profiter de la pause précédant Monza pour y remédier sans altérer notre plan d’évolutions pour Bakou."

James Vowles a vu dans ce week-end une nouvelle épreuve à traverser.

"Il existe tant d’épreuves difficiles dans la vie, si l’on adopte la bonne attitude face à elles, on en ressort grandi."

"Ensuite, je suis quelqu’un d’obstiné et de persévérant, et nous atteindrons le niveau requis. C’est devenu le combat de ma vie, tout comme c’est celui de Carlos et Alex. Au bout du compte, cela forge une force inébranlable."