Verstappen explique le ’problème’ qui empêchera Red Bull de briller à Madrid

Max Verstappen s’est exprimé sur les difficultés de Red Bull et notamment de la RB22 sur les bosses et les vibreurs, et sur la raison pour laquelle l’écurie basée à Milton Keynes a eu du mal à remédier à ce problème à travers plusieurs générations de F1. Il pense à nouveau que ces difficultés seront un point noir de son week-end à Madrid, même si c’était surtout à Monza que le problème s’est posé pour lui.

Néanmoins, cela reste toujours une problématique sur les circuits urbains, où les bosses et les vibreurs sont très présents, et ce talon d’Achille n’a pas disparu chez Red Bull d’année en année, et de génération de monoplace en génération de monoplace.

"C’est un problème que nous connaissons depuis longtemps, donc c’est quelque chose que nous essayons de comprendre, d’adapter et d’améliorer" a déclaré Verstappen. "Mais nous savons que les vibreurs et les bosses ne sont pas la meilleure chose pour notre voiture."

"Certaines choses se sont transmises des voitures précédentes. Je me plaignais déjà du comportement et des vibreurs auparavant, et je m’en plains toujours. Donc, c’est sûr, il y a des choses que nous examinons pour essayer de les corriger, mais malheureusement, la réponse n’est pas très claire ni simple car sinon, évidemment, nous aurions déjà réglé ces problèmes."

"La F1 peut parfois être très compliquée, et il peut ne pas être facile d’isoler un problème exact, car il peut s’agir de plusieurs éléments qui s’assemblent pour créer un problème, et il faut comprendre tous ces détails sur la voiture pour essayer de s’améliorer sur un aspect précis."

Après un podium à Monza, le quadruple champion du monde espère pouvoir trouver de la performance au fil du week-end pour aller chercher un résultat aussi positif, mais il sait que ce sera très différent de la manche précédente du calendrier.

"On espère pouvoir mettre la voiture dans une fenêtre d’exploitation similaire, mais le tracé est très différent, donc on veut bien comprendre la piste, et si on arrive à le faire, on pourra se mettre en lutte pour le podium."

Verstappen doute cependant d’être en mesure de réaliser un coup d’éclat autour du complexe IFEMA de Madrid, bien que la piste soit décrite comme un circuit où les pilotes peuvent faire davantage la différence que dans un endroit comme Monza.

"Non, nous n’avions pas le rythme pour gagner, mais réussir un podium avec la voiture tel qu’elle est actuellement était un très bon résultat, et on apprend beaucoup aussi pour l’an prochain, mais c’est un bon résultat de faire ce podium."

"Je continue à essayer de faire de mon mieux pour gagner une course au moins cette année, mais ce ne sera pas facile. Mais on verra ce week-end, il y a un peu de chaos, il faudra bien se placer, on ne sait jamais !"

"Je veux dire, on peut embellir l’histoire autant qu’on veut, n’est-ce pas ? Circuit pour pilotes ou non, en fin de compte, il faut toujours une voiture rapide en Formule 1. En tant que pilote, je me sens bien cette année, mais je ne gagne pas de courses."

"Est-ce que cela veut dire que je suis un mauvais pilote ou que je ne suis pas assez rapide ? Je ne pense pas. Ce n’est pas parce que c’est davantage un circuit pour pilotes que Monza ou autre que l’on peut soudainement faire beaucoup mieux."

Interrogé sur son premier ressenti du Madring, il dresse une comparaison que d’autres pilotes ont déjà faite : "C’est un circuit difficile, j’ai l’impression que ce sont des sensations similaires à Djeddah, même si Djeddah est plus rapide en moyenne."

"Mais au niveau de la sensation entre les murs, ça a l’air un peu similaire. C’est difficile comme tracé, il est simple d’y faire une erreur. Aussi avec le tracé de la piste, ainsi que les vibreurs qui ne sont pas notre point fort, on devrai faire du mieux qu’on peut."

Alors que Red Bull a confirmé avoir signé Robin Räikkönen dans son académie, Verstappen a révélé qu’il s’était déjà entretenu avec la famille du jeune Finlandais pour les féliciter de cet accord, ayant été informé en privé de la signature avant qu’elle ne soit rendue publique.

"Oui, je les ai rencontrés avant la course à Monzax. Ils étaient assis en haut, alors j’ai eu une courte discussion avec Kimi et avec Robin. C’était sympa. Quand ils étaient là, j’ai discuté un peu et je savais qu’il avait déjà signé. C’est bien à voir."

Lorsqu’il lui a été fait remarquer qu’il ne courrait probablement plus en F1 au moment où Robin sera prêt à briguer un baquet, le Néerlandais a plaisanté : "Oui, qui sait. Peut-être, peut-être pas. J’imagine qu’au bout du compte, ils auront aussi besoin d’un baquet pour lui dans l’équipe. Alors, oui, peut-être que je me pousserai."

Liam Lawson prêt pour une 3e pige... et répond à Max

Liam Lawson a fait deux bonnes courses chez Red Bull depuis qu’il remplace Isack Hadjar, et il ne veut plus repenser aux critiques qui avaient été faites à son sujet lorsqu’il avait roulé pour le team début 2025.

"Ce n’est pas une chose à laquelle je pense depuis longtemps déjà, c’était tôt dans ma carrière en Formule 1. J’ai eu une deuxième moitié de saison solide l’an dernier et cette année est très positive jusqu’ici" a déclaré Lawson.

"Les gens jugent ce qu’ils veulent, mais quelle que soit la voiture que je pilote, j’essaie de faire le maximum possible, et j’ai l’impression que lors des deux derniers week-ends, c’est ce qu’on a réussi à faire."

Le pilote néo-zélandais explique comment il envisage son premier tour de sortie des stands en EL1 demain, et la manière dont il faudra aborder les difficultés et les défis que présente le circuit pour s’habituer à son rythme et éviter ses pièges.

"Le tout premier tour nous permet d’apprendre la piste, et il faut en faire plusieurs, comme à Monaco, il faut faire un maximum de tours pour apprendre. Alors que sur un tracé comme Monza, on a bien plus de temps pour les longs relais et autres. Mais il faudra se préparer au maximum pour les qualifications."

Lawson a aussi été interrogé sur les propos de Verstappen, tenus ces dernières heures, selon lesquelles les F1 de 2026 ne permettent plus aux pilotes de se distinguer les un des autres. Trop faciles à emmener à la limite selon Max, qui justifie ainsi les performances de Lawson et Tsunoda en tant que remplaçants.

Lawson a répondu ainsi à son équipier : "Ce n’est pas que les voitures soient plus simples en général ; elles sont en réalité assez complexes, notamment en ce qui concerne la gestion de l’énergie."

"Mais je peux comprendre ce point de vue : j’ai l’impression que certains aspects, liés à la gestion de l’énergie, échappent peut-être davantage à notre contrôle."

"Cela dit, Yuki et moi sommes vraiment les seuls à savoir ce que cela implique de devoir trouver ses marques et atteindre un bon rythme au volant d’une nouvelle voiture."

"À certains égards, les écarts entre les écuries sont un peu plus marqués cette année alors qu’ils étaient plutôt réduits ces derniers temps. On peut donc voir les choses sous cet angle et se dire : ’D’accord, c’est peut-être un peu plus simple de trouver le bon rythme’."

"Mais il y a des éléments spécifiques à ma voiture habituelle, des choses auxquelles je me suis habitué au cours de l’année et demie écoulée et que j’apprécie, que je ne peux pas simplement transposer dans une voiture comme celle-ci."

"Lors des dernières courses, j’ai rencontré des difficultés avec certains aspects, essayant de m’adapter pour les contourner. Il ne s’agit pas de détails techniques simples visibles sur le papier, mais de préférences personnelles : chaque pilote a ses propres habitudes et des réglages avec lesquels il se sent à l’aise dans sa voiture."

"Même si ces voitures sont accessibles et qu’il est relativement simple d’y trouver ses marques, ce sont ces différences spécifiques par rapport à ma voiture habituelle que j’essaie de comprendre et d’assimiler depuis quelques semaines."