Alpine F1 part à l’assaut du Madring avec une confiance renforcée après Monza

Après un Grand Prix d’Italie particulièrement réussi, marqué par une pole position de Pierre Gasly et une nouvelle arrivée dans les points, Alpine F1 s’apprête à relever un défi totalement inédit. La Formule 1 pose cette semaine ses valises à Madrid pour la première édition du Grand Prix d’Espagne disputée sur le Madring, un tracé de 5,4 kilomètres dont les vingt-deux virages promettent de redistribuer les cartes.

Dans la foulée d’un week-end riche en émotions à Monza, Alpine part ainsi à la découverte de ce nouveau théâtre de la Formule 1. Spécialement conçu pour accueillir le Grand Prix d’Espagne, le Madring constituera un défi inédit pour l’ensemble du plateau puisqu’il s’apprête à recevoir sa toute première course. L’événement marquera également le retour d’un Grand Prix à Madrid après plus de quarante ans.

Long de 5,416 kilomètres et composé de 22 virages, le circuit présente des caractéristiques différentes selon les secteurs. Les premier et troisième secteurs reprennent les codes traditionnels d’un tracé urbain, avec des portions empruntant les voies publiques autour du parc des expositions de l’IFEMA.

Le deuxième secteur se veut en revanche plus fluide et abrite notamment le virage emblématique du Madring. Baptisé "La Monumental", le virage 12 se distingue par ses dimensions impressionnantes : cette courbe s’étend sur plus d’un demi-kilomètre et présente une pente maximale de 24 %, correspondant à une inclinaison de 13,5°. Considéré comme le virage le plus spectaculaire du circuit, il sera abordé à des vitesses particulièrement élevées.

Pour préparer au mieux cette première découverte, Pierre Gasly et Franco Colapinto ont longuement travaillé sur le simulateur d’Enstone. Les deux pilotes devront toutefois attendre les Essais Libres 1 de vendredi pour connaître leurs premières véritables sensations au volant sur ce tracé inédit.

Gasly abordera cette nouvelle échéance avec une confiance renforcée par son week-end italien particulièrement réussi. Le Français a décroché la pole position samedi avant de convertir cette performance en gros points pour Alpine dimanche.

"Je pense que la semaine passée restera très longtemps gravée dans ma mémoire. J’ai traversé toute une palette d’émotions et le moment fort a été de décrocher la pole position samedi avant de la convertir en gros points pour l’équipe dimanche. Je suis très content et fier pour tous les membres de l’écurie," souligne-t-il.

"La performance réalisée samedi nous a tous donné cette motivation supplémentaire pour nous rapprocher plus souvent des avant-postes à l’avenir. Même si je garde d’excellents souvenirs de Monza, nous devons bien sûr nous tourner vers un défi totalement inédit ce week-end sur un nouveau circuit à Madrid."

Le pilote français a déjà pu se familiariser virtuellement avec le Madring et se montre impatient de confronter ces premières impressions à la réalité du circuit.

"Après avoir découvert le Madring au simulateur, cela s’annonce très amusant dans la réalité. C’est toujours intéressant, pour les équipes comme pour nous pilotes, de découvrir une piste et nous nous y rendons avec un peu d’excitation et une bonne dynamique après la semaine dernière."

"Notre objectif est d’être le plus rapidement possible dans le rythme, de mettre la voiture dans une bonne fenêtre de fonctionnement et de poursuivre notre série dans les points," conclut Gasly.

De son côté, Colapinto estime également qu’Alpine peut tirer des enseignements positifs du rendez-vous de Monza. L’Argentin avait affiché un rythme solide tout au long du week-end, même si sa course ne lui avait pas apporté autant de satisfaction qu’espéré.

"Avec un peu de recul après Monza, je pense que nous pouvons être fiers de notre week-end. Nous avons affiché un rythme solide lors de chaque séance et, même si je suis frustré par ma course, nous avons réussi à bien nous reprendre pour terminer dans les points," explique-t-il.

Le rendez-vous madrilène représente toutefois une expérience particulière pour Colapinto, qui connaît déjà très bien la capitale espagnole.

"Nous nous rendons maintenant pour la toute première fois à Madrid et c’est incroyablement excitant. Le circuit semble assez unique et il faudra apprendre rapidement pour être dans le rythme," poursuit le pilote Alpine.

Parmi les éléments qui attirent particulièrement son attention figure évidemment "La Monumental" avec son impressionnant dévers.

"Certains virages sont vraiment atypiques, le virage 12 avec son banking s’annonce particulièrement amusant, et la clé sera évidemment de trouver un bon rythme."

Cette première course de Formule 1 à Madrid aura également une dimension personnelle pour l’Argentin, qui y a vécu et conserve un attachement particulier à la ville.

"J’ai vécu à Madrid, donc je connais très bien la ville et j’en garde de très bons souvenirs. Courir sur ce tracé aura une saveur particulière pour moi et je dois dire que la Formule 1 a fait un excellent travail pour préparer cet événement."

"Nous avons démontré la dernière fois que notre package évolué avait un bon rythme et nous avons encore beaucoup à apprendre. Notre but à Madrid sera d’en extraire le maximum et de terminer à nouveau dans les points. ¡Vamos !"