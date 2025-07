’Génial’, ’plus grand talent’, ’rapide’ : Ocon chante les louanges de Bearman

Esteban Ocon est impressionné par le talent d’Oliver Bearman, son nouvel équipier chez Haas F1 cette année. Le Français salue aussi le comportement du pilote qui est de l’autre côté du garage, pour la bonne humeur qu’il apporte dans l’équipe.

"C’est formidable d’avoir Ollie à bord de cette équipe, c’est vraiment une bouffée d’air frais" a déclaré Ocon. "Il est toujours très positif, très souriant, très professionnel, très détaillé. Il en sait beaucoup sur les aspects techniques de la voiture, ce qui m’a beaucoup impressionné.

"En dehors de la voiture, c’est un personnage amusant - un jeune ours et l’ours le plus rapide de la planète ! Son surnom est assez drôle. C’est génial de travailler avec lui et il est très rapide."

"C’est probablement le plus grand talent que j’ai vu depuis longtemps. Son rythme brut, son talent et son adaptation aux conditions, c’est quelque chose que je n’avais jamais vu auparavant. Il est vraiment, vraiment impressionnant."

Le Britannique a connu une première course à domicile difficile, mais il n’en reste pas moins ravi d’avoir pu vivre cela pour la première fois de sa carrière : "Dire que j’étais excité est un euphémisme. Il y a 12 mois, j’ai annoncé que j’allais courir en F1 cette année, et c’était très spécial."

"Revenir en tant que pilote à plein temps est une sensation incroyable et j’étais très excité de courir ici pour la première fois en tant que pilote de F1. Je ne savais pas ce que cela faisait de courir à la maison, mais c’était méga, même si le résultat était mauvais. La première fois que je suis venu à Silverstone, c’était en 2015 pour le Grand Prix."

"Il y a donc exactement dix ans. J’étais l’une des personnes dans la foule, qui applaudissait, et maintenant, être l’une des personnes sur la piste et rendre les gens si heureux et unis est un sentiment vraiment incroyable. Je suis très fier de courir pour le Royaume-Uni, de porter le drapeau, et j’espère que nous aurons tous un grand avenir."