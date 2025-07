McLaren F1 : Une nouvelle suspension avant pas si décisive que cela pour Norris ?

Contrairement à Oscar Piastri, Lando Norris utilise la nouvelle suspension avant produite par McLaren F1.

Conçue pour aider le Britannique à avoir de meilleures sensations sur le train avant, ce n’est sans doute pas un hasard si la dynamique au championnat du monde semble s’inverser depuis.

Cette nouvelle suspension donne de la confiance à Norris, mais à quel point ?

« Vous semblez plus positif que moi à ce sujet ! Ça pourrait être pire. Ça aurait pu... les gens en parlent probablement trop. C’est juste mon opinion honnête. Il se peut que cela m’aide, et quand je dis aider, c’est par centièmes, millièmes, je ne sais pas. Il est impossible de mettre un chiffre dessus. »

« Comme je l’ai dit dans des interviews précédentes, c’est quelque chose avec laquelle l’équipe pensait pouvoir me donner plus de sensations, et je suis juste parti là-dessus. J’y crois. Ma foi en l’équipe et ma conviction qu’ils pensent que cela pourrait aider. Pas une garantie, mais une possibilité. Et c’est tout. »

« Oui, j’ai gagné deux courses depuis. J’étais très rapide au Canada. Je ne vais pas dire que c’est grâce à ça, évidemment. Je veux l’attribuer davantage à mon travail acharné, au travail que j’ai fait en dehors de la piste, avec mon équipe, avec les nombreuses personnes qui m’entourent. Je l’attribue bien plus à cela qu’à quelques modifications de la suspension. »

« En même temps, je pourrais dire que j’aurais pu accomplir la même chose sans cela et en revenant simplement à notre spécification précédente. Donc, je ne sais pas. J’espère qu’un jour nous pourrons la tester en comparaison directe et j’aurai peut-être un feeling différent, ou peut-être pas. »

« Mes sensations ont été bonnes sur les dernières courses, mais cela vient plus de mon travail pour essayer d’obtenir de meilleures sensations et de maximiser le manque de sensations dans certains domaines, plus que par de nombreuses améliorations du point de vue de la voiture. »

La McLaren F1 semble évoluer dans le bon sens – ce qui profite à un Lando Norris qui était très en délicatesse au niveau du pilotage avec elle, précédemment.

« Mais nous avons amélioré la voiture. Nous avons eu des évolutions la semaine dernière avant la course, des choses comme ça, et cela aide. Nous avons gagné avec 30 secondes d’avance ici, à Silverstone. Nous avons gagné avec 20 secondes au Red Bull Ring, donc la voiture est sacrement bonne. Je veux l’attribuer davantage à mon travail acharné plutôt qu’à cela, mais c’est une combinaison des deux. »