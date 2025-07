Quelle direction Laurent Mekies donnera-t-il à Red Bull Racing ?

Red Bull Racing va subir un choc avec un changement de directeur d’équipe.

En effet, après plus de 20 saisons avec Christian Horner à sa tête, c’est Laurent Mekies, un Français, qui va prendre la barre et qui promet un management totalement différent et bien plus en phase avec la F1 moderne et l’arrivée de techniciens à la tête de plusieurs équipes.

Mekies est un personnage très différent de Horner. Ingénieur de formation, plutôt que pilote de course n’ayant pas les qualités requises pour accéder à la F1, le Français de 48 ans ne court pas après les projecteurs et n’est pas conflictuel.

Inévitablement, cela signifie que l’image de Red Bull auprès du public va changer, car celui qui la concrétisera ne le fera pas de la même manière que son prédécesseur. Mais Mekies arrive tout de même chez Red Bull fort d’une vaste expérience en F1.

Il a passé 14 ans comme ingénieur, d’abord pour l’écurie Arrows, aujourd’hui disparue, puis pour l’écurie Toro Rosso une première fois, avant de rejoindre la FIA en 2014. Il est devenu directeur de course adjoint sous la direction de feu Charlie Whiting, avant de rejoindre Ferrari en 2018, où il est finalement devenu directeur d’équipe adjoint sous la direction de Mattia Binotto.

Il est retourné dans la deuxième écurie de Red Bull pour la saison 2024 en tant que directeur d’équipe de Racing Bulls. Il sera remplacé à ce poste par Alan Permane, qui a rejoint l’écurie en tant que directeur sportif en même temps que Mekies, après 36 ans passés au sein de l’écurie d’Enstone, sous ses différentes enseignes : Benetton, Renault, Lotus, Renault et Alpine.

Au-delà du fait que Mekies devra en premier lieu contenter Verstappen (si ce dernier n’a pas déjà choisi de partir) et de la résolution des problèmes au sein du département technique, le Français devra trouver un moyen de stabiliser Red Bull après une période de profonds changements et de stopper la fuite des cerveaux.

Avant même le départ d’Adrian Newey, Rob Marshall, ingénieur design clé pendant de nombreuses années, avait quitté le navire et rejoint McLaren début 2024. On voit où en est McLaren aujourd’hui.

Non seulement Newey est parti il ​​y a environ un an, mais aussi Jonathan Wheatley, directeur sportif de longue date, est désormais directeur d’équipe chez Sauber/Audi.

Will Courtenay, directeur de la stratégie, a signé pour devenir directeur sportif de McLaren. Horner bloquait cette décision, très probablement en raison de ses relations personnelles conflictuelles avec Zak Brown, directeur général de McLaren Racing.

Mekies adoptera-t-il une approche différente ? Après tout, il semble étrange d’avoir quelqu’un qui dirige votre stratégie soit encore sur le muret des stands alors qu’il s’est déjà engagé à travailler pour votre principal rival, aussi professionnel soit-il !

Red Bull était devenue un environnement difficile à bien des égards. En raison de tous les problèmes liés à Horner, une certaine paranoïa régnait à l’intérieur. Les personnes aperçues en train de parler aux journalistes ont été interrogées sur ce qu’elles leur avaient dit.

Le départ de Horner devrait apaiser les inquiétudes. Ce serait déjà un pas dans la bonne direction. Mais Mekies a encore beaucoup de chemin à parcourir pour que Red Bull retrouve son meilleur niveau.