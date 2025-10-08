Alpine F1 : la ’dégradation’ des pneus a ruiné une course ’prometteuse’

Au Grand Prix de Singapour 2025, Alpine F1 n’a pas fait sensation puisque Pierre Gasly termine 19ᵉ, tandis que Franco Colapinto a fait à peine mieux à la 16ᵉ place. Les qualifications avaient également été difficiles, et le Français s’est élancé des stands.

Mais la course n’a pas été plus clémente pour Alpine, qui n’a pas réussi à placer l’un de ses pilotes dans les points et a subi des difficultés à dépasser sur le circuit de Marina Bay ainsi que des problèmes de pneus, comme l’explique Steve Nielsen.

"Singapour était à nouveau une course difficile pour nous, mais nous pouvons retenir du positif dans le fait d’avoir réussi à nous battre un peu avec nos concurrents" a déclaré le nouveau directeur de l’équipe.

"Franco a pris un bon envol pour gagner des positions dès le premier tour. Nous avons été agressifs sur la stratégie, avec un undercut obligeant Franco à faire un long relais en médiums. Cela semblait prometteur, mais il a souffert avec la dégradation sur la fin."

"Pour Pierre, nous avons choisi de changer les réglages et le plancher de sa voiture, d’où son départ depuis la voie des stands. Cela l’a mis en retrait, mais il a réalisé un bon premier relais pour se retrouver dans le peloton coincé dans le trafic. Une fois ses pneus durs usés, nous avons opté pour quelques tours en tendres, ce qui lui a permis de réduire l’écart avec une faible charge en carburant et une adhérence élevée."

"Bien sûr, ce n’est pas le résultat que nous souhaitions, mais il y a beaucoup de points positifs à tirer de ce week-end et nous abordons Austin avec plus d’optimisme quant à notre capacité à être performants sur un circuit beaucoup plus conventionnel."

"Nous pouvons être confiants : de meilleurs jours sont à venir et je suis satisfait de voir l’éthique de travail dont fait preuve toute l’équipe en cette période difficile. Enfin, félicitations à McLaren pour avoir placé la barre très haut avec son deuxième titre mondial consécutif."